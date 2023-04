Il divorzio è inevitabile: Juve disperata

Brutta notizia per la Juve: la separazione da un giocatore in estate è ormai inevitabile. Pronte due offerte.

I bianconeri sono ormai rassegnati: non ci sono i margini per andare avanti insieme. Si delinea lo scenario estivo. La Juventus sta attraversando un momento complicato. Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato è arrivata anche quella in semifinale di Coppa Italia: l’Inter si è imposta grazie al gol di Dimarco ed ha ottenuto l’accesso per la finale.

I bianconeri non sono riusciti ad impensierire Onana, che ha dovuto sfoderare solo una bella parata su Kostic nel primo tempo. La prossima partita con il Bologna, dunque, sarà cruciale: una vittoria spazzerebbe via la crisi, mentre una sconfitta la certificherebbe. Intanto, però, si pensa anche al futuro: pare ormai inevitabile una cessione in particolare.

Il finale di stagione sarà importantissimo per la Juve. Da qui alla fine, infatti, dovrà cercare di conservare la sua posizione in classifica in Serie A (anche se si parla sempre più spesso di possibile esclusione dalle coppe) e punterà alla vittoria dell’Europa League. La Coppa Italia è un obiettivo ormai sfumato: Allegri, dopo la partita, ha esortato i suoi a svegliarsi per trovare una reazione già dalla sfida al Bologna.

Juve, addio ormai certo: pronte due offerte

Ad oggi, comunque, il futuro è un’incognita: arrivare fra le prime 4 potrebbe non bastare per giocare la prossima Champions League. Mentre la società aspetta eventuali provvedimenti da parte dell’UEFA, si pensa anche alla rosa del domani. Nell’ultimo periodo è diventato sempre più chiaro che ci sarà il rientro alla base di un giocatore ceduto in prestito in estate: si tratta di Zakaria.

Lo svizzero, dopo soli sei mesi passati a Torino, si è accasato al Chelsea in prestito con diritto di riscatto. A Londra, però, la sua esperienza è stata tutt’altro che positiva: gioca pochissimo e la squadra sta vivendo un’annata da incubo. Salvo clamorose sorprese, dunque, i Blues non tratterranno l’ex Borussia, che tornerà così alla Juventus.

Immaginare una permanenza in bianconero, però, è alquanto complicato. Per questo, dunque, si cercherà un club interessato e disposto ad ingaggiarlo a titolo definitivo. Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni sul possibile interessamento da parte di due squadre: Marsiglia e Galatasaray. Molto, però, dipenderà dalle richieste della Juventus e del giocatore: ad oggi il suo valore è di circa €20 milioni, ma questa annata negativa potrebbe abbassarlo. I bianconeri lo avevano acquistato per €10 milioni nel gennaio del 2022.