Juventus: due calciatori contro Allegri, è caos

Momento delicato in casa Juventus per Massimiliano Allegri: due calciatori si sono infuriati nei confronti dell’allenatore livornese

Periodo nero in casa Juventus con la compagine bianconera che sta vivendo un momento complicato. Allegri ha perso la fiducia della squadra con tanti calciatori che non sembrano più seguirlo in questa stagione. Tanti problemi, anche fuori dal campo, per la compagine bianconera che vorrebbe qualificarsi alla prossima Champions. Ma così non va bene.

Due sconfitte cocenti nell’ultima settimana per Massimiliano Allegri: prima in campionato contro il Napoli, poi in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’allenatore livornese ha perso delle certezze decisive che facevano parte del suo credo: come svelato dall’edizione odierna de Il Giornale, ci sarebbe stata una discussione accesa negli spogliatoi che è degenerata in malomodo. Caos totale con lo stesso Allegri che è stato criticato duramente, ancora una volta, per il non gioco messo in mostra dalla squadra bianconera.

Ormai i tifosi stanno iniziando a non credere più nelle sue qualità da manager, che hanno riscosso successo in passato con una squadra ricca di campioni. Ora alla Juventus c’è bisogno di rifondare puntando sui giovani per aiutarli anche a crescere nel giusto modo attraverso uno specifico percorso. Non sempre si possono avere a disposizione i fenomeni o i campioni, ma la società bianconera continua a credere fermamente ancora in questo progetto.

Juventus, la furia di due calciatori: Allegri nel mirino, la crisi totale

Un periodo davvero complicato per la Juventus, che ora si ritufferà in campionato dopo al cocente eliminazione dalla Coppa Italia. Inoltre, Vlahovic e compagni saranno protagonisti in Europa League nella semifinale contro il Siviglia. Un motivo in più per continuare il percorso esaltante in campo internazionale, ma le dinamiche nello spogliatoio juventino non sembrare andare nella giusta direzione.

In primis, c’è stato Leonardo Bonucci che ha risposto all’allenatore della Juventus per essere stato sostituito al 68′ contro l’Inter. Poi ci ha pensato subito anche l’attaccante polacco, Arek Milik, che ha voluto reagire negli spogliatoi contro Allegri dimostrando tutta la sua infelicità dopo essere andato in panchina. Soltanto nella ripresa l’attaccante bianconero ha fatto il suo ingresso in campo: periodo nero per l’allenatore toscano che ha perso le redini della compagine bianconera.

Un momento delicato anche in vista dei progetti della prossima stagione: tutto dipenderà da ciò che succederà in campo, ma anche in Tribunale con le varie inchieste in cui è coinvolto il club bianconero. Settimane intense per Massimiliano Allegri, che potrebbe anche fare le valigie in estate. Un caos totale nello spogliatoi con i calciatori che si stanno ribellando alle idee tattiche dell’allenatore livornese.