Lo sport non sarà più come prima: addio al grande campione

Un pesantissimo addio per tutto il mondo dello sport. Il grande campione è stato omaggiato per anni dall’affetto di tantissimi tifosi

Una notizia che ha sconvolto tutti considerando la grandezza del profilo in questione e di tutto quello che è riuscito a vincere durante la sua straordinaria carriera da professionista.

Stiamo parlando di uno dei profili più importanti dell’intero movimento sportivo mondiale. Se parliamo di Atletica Leggera non si può non considerare Mo Farah come uno dei più importanti interpreti della storia del mezzofondo, con numeri che fanno davvero paura.

Sir Mohamed Muktar Jama Farah, detto Mo (all’anagrafe Hussein Abdi Kahin) è nato il 23 marzo 1983 e nel corso della sua esperienza professionale ha collezionato una serie di vittorie spaventose tra 5000 e 10000 metri piani, ottenendo la medaglia d’oro sia alle Olimpiadi di Londra 2012 che di Rio de Janeiro 2016.

Anche a livello iridato ha conquistato per sei volte il gradino più alto del podio (dei 5000 m a Taegu 2011, Mosca 2013 e Pechino 2015 e dei 10000 m a Mosca 2013, Pechino 2015 e Londra 2017). È inoltre il detentore del record mondiale dell’ora con 21.330 m e del record europeo dei 10000 metri piani con il tempo di 26’46″57.

Mo Farah annuncia il ritiro: uno dei mezzofondisti più famosi di sempre alza bandiera bianca

Dal 2018 Mo Farah si era dedicato alla maratona, la distanza più lunga della corsa. Ovviamente i suoi risultati sono stati sempre fantastici, frutto di un talento unico, coltivato e migliorato nel tempo. Adesso, però, è arrivato il momento di fermarsi e di dire basta. Nei giorni scorsi ha corso la maratona di Londra, chiudendo alla fine nono e mostrandosi piuttosto emozionato al traguardo.

Si perchè ha annunciato che la Great North Run di settembre sarà la sua ultima gara della carriera. Il post carriera sarà per lui qualcosa di importante, anche perché cercherà di restituire tutto quello che gli è stato concesso nel corso di questi anni. Lui stesso lo ha dichiarato proprio a Londra, dopo la gara.

Mo Farah ha fatto presente che il suo corpo non risponde più alle sollecitazioni come ai tempi d’oro e per questo ha deciso di smettere. Il momento giusto per alzare bandiera bianca e dire basta con l’atletica, che ha rappresentato tutta la sua vita nel corso di questi 40 anni. I numerosissimi fan, britannici e non, saranno sempre grati ad un fenomeno di questa portata, per le emozioni che ha saputo regalare nel corso degli anni.