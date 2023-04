Longari: “Napoli, Giuntoli ha un colpo in canna!”

Oltre alle considerazioni legate alla guida tecnica di Inter e Juventus, Gianluigi Longari racconta anche un’indiscrezione di mercato sul Napoli ed un retroscena sul rinnovo di Leao. Di seguito l’editoriale integrale del Direttore di Sportitalia.com

“Juventus, abbiamo un problema”. Mutuando la celeberrima frase pronunciata da Jack Swigert, è possibile descrivere in maniera abbastanza esplicito il momento che sta suo malgrado vivendo la squadra bianconera. Una situazione confusionaria, riassunta in maniera eloquente dalle dichiarazioni di Allegri nel post partita della sconfitta patita in Coppa Italia contro l’Inter. Giudicare come “buona” quel genere di prestazione può generalmente dare luogo ad un paio di reazioni, non certamente accomodanti da parte di chi, come parte in causa, è costretto ad ascoltarle.