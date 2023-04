Napoli e Salernitana in campo domenica, tutto pronto per la festa

Il conto alla rovescia è iniziato ormai da parecchio tempo e i “dong” finali vanno a ritmo con il cuore di una città intera. Napoli scalpita, impaziente di festeggiare il terzo scudetto della storia azzurra, ma l’attesa per quella che potrebbe rivelarsi la sfida determinante si prolunga di qualche ora.

Napoli-Salernitana, inizialmente in programma sabato 29 aprile alle 20.45, slitta a domenica alle 15.00.

Napoli in campo conoscendo già l’esito della Lazio

Detto, fatto. Aurelio De Laurentiis aveva più volte palesato la volontà di posticipare l’incontro, ad accontentare il presidente azzurro è arrivato il provvedimento d’urgenza sull’ordine pubblico del prefetto di Napoli, Claudio Palomba. L’ufficialità della Lega è arrivata in mattinata confermando quindi che il derby contro la Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle 15.00. I partenopei scenderanno in campo al Maradona conoscendo già l’esito della sfida Inter-Lazio(fischio d’inizio a San Siro alle 12.30). Il Napoli otterrebbe il titolo di campione d’Italia in maniera aritmetica in caso di vittoria contro i granata a condizione che l’Inter costringa la Lazio a un pari o addirittura alla sconfitta. Il mancato successo dei biancocelesti darebbe il via ai festeggiamenti alle pendici del Vesuvio, che verosimilmente si protrarranno fino a notte fonda.

Slittamenti e malumori da Salerno

Lo slittamento della gara del Maradona implica delle variazioni nel calendario di Serie A, considerando il turno infrasettimanale previsto dal 2 al 4 maggio. Sono due le sfide in programma che hanno subito modifiche: Udinese-Napoli inizialmente prevista alla Dacia Arena il 2 maggio, è stata spostata al 4 maggio alle 20.45; mentre Udinese-Sampdoria in programma domenica 7 maggio sarà posticipata a lunedì 8 maggio alle 18.30.

A tal proposito non sono mancate le critiche e i malumori provenienti da Salerno. Si è espresso nelle ore precedenti anche il sindaco della città, Vincenzo Napoli. Il primo cittadino ha sottolineato che con il posticipo della gara del Maradona la formazione granata si ritroverà a dover affrontare la delicata sfida contro la Fiorentina (in programma il 3 maggio alle 18) avendo un giorno in meno di riposo a disposizione. La richiesta avanzata è quindi quella di posticipare anche questa terza sfida che per la Salernitana effettivamente potrebbe risultare determinante in chiave salvezza.

Napoli: oltre il Maradona anche gli hotel sold out

A strappare un sorriso è stato il retroscena reso noto ieri dal Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato dal quotidiano per Napoli e Salernitana è stato impossibile prenotare un albergo nella città partenopea. La causa? Le innumerevoli prenotazioni ricevute per la festa scudetto che ha portato al completo sold out delle strutture alberghiere.