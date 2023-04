Wta Madrid, notte caliente per Marta Kostyuk: l’outfit conquista Instagram

La 20enne ucraina, iscritta nel main draw del torneo WTA di Madrid, si rilassa prima della battaglia sulla terra rossa

Anche le tenniste donne, come i colleghi uomini, hanno iniziato da qualche settimana la stagione sulla terra rossa, quella che porterà tutti all’appuntamento più importante: quello del Roland Garros. Il prestigioso Major parigino, che prenderà il via il 28 maggio per concludersi domenica 11 giugno, vedrà impegnata, a meno di infortuni, anche Marta Kostyuk, la 20enne nativa di Kiev che proprio nel 2023 ha raggiunto il suo best ranking nel circuito WTA.

Specialista della terra battuta, la giovanissima ucraina può vantare proprio nel torneo ospitato dalla Capitale francese il suo miglior risultato in un Major: un quarto turno, ottenuto nel 2021 quando non era ancora 19enne. La carriera di Marta è un continuo crescendo di soddisfazioni: ora la classifica recita 36esimo posto, 5 posizioni più in basso del suo apice, ottenuto nel gennaio di quest’anno. Ma proprio grazie ai prossimi tornei, tra cui quello di Madrid che la vede ai nastri di partenza come numero 32 del seeding, la graduatoria può ancora migliorare. Proprio nella Capitale spagnola, qualche ora prima del via ufficiale del torneo nel suo main draw, la bella ucraina si è concessa qualche ora di relax. Condividendo le rare porzioni del suo tempo libero con le migliaia di followers che la seguono su Instagram. Il risultato è stato sorprendente.

Marta Kostyuk ‘sfida’ le colleghe sui social

In un periodo storico caratterizzato dall’esplosione delle bellezze tennisitche in ambiti diversi dal rettangolo di gioco, Marta scopre le sue carte ‘sfidando’ le colleghe, alcune delle quali hanno addirittura appeso la racchetta al chiodo o sono in procinto di farlo definitivamente, con degli shooting da urlo. Del resto, da Emma Raducanu – scivolata al numero 77 del ranking ma sulla cresta dell’onda date le sue partnership con British Airways e Porsche – a Susanna Giovanardi, passando per Paula Badosa e Lola Marandel, sono innumerevoli le bellezze della racchetta che hanno deciso di diventare ancor più popolari grazie al loro fisico. E al loro innegabile fascino. Marta non vuole essere da meno.

Il selfie postato direttamente da Madrid, dove sarà impegnata anche in doppio oltre che in singolare, ha mandato in delirio i fans. Bella, radiosa, anche fin troppo ‘coperta’ se andiamo a spulciare il suo profilo Instagram (dove non mancano degli shooting anche più sensuali), la tennista ucraina sa riscuotendo un enorme successo anche tra gli sponsor. Gli stessi fanno a gara per accaparrarsi la sua firma, il suo viso, la sua silhouette, per le loro campagne pubblicitarie. Se dovesse andar male col tennis insomma, potrebbero aprirsi le porte delle passerelle di moda e non solo.