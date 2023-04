Juventus, nuovo infortunio: l’attaccante non convocato

Arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri, che perde per la sfida contro il Bologna una pedina fondamentale. Infortunio dell’ultimo ora, con il giocatore che è costretto a lasciare da soli i propri compagni di squadra. Le ultime sulla infermeria bianconera.

La situazione in casa Juventus si fa sempre più difficile giorno dopo giorno. I bianconeri, infatti, sono reduci da tre KO di fila in campionato. Prima la sconfitta contro la Lazio, poi quelle contro il Sassuolo prima ed il Napoli poi. La delusione è tanta, così come deve essere preponderante adesso la voglia di rialzare la testa. Contro il Bologna, però, Allegri dovrà fare a meno di una pedina fondamentale nel suo scacchiere a causa di un infortunio dell’ultima ora.

Juventus, nuovo infortunio in attacco

E’ a dir poco in salita la strada per la Champions League per la Juventus. I bianconeri, infatti, sono invischiati in un mucchio selvaggio, per così dire, di altissimo profilo. Le squadre coinvolte in questa lotta, infatti, sono tante e tutte molto qualificate. Stiamo parlando di Roma, Milan ed Inter, con la Lazio che ha accumulato un certo vantaggio.

Decisiva, in tal senso, la gara contro il Bologna, in cui il margine d’errore è ridotto davvero ai minimi termini. Vincere, infatti, metterebbe i bianconeri nelle condizioni di allungare rispetto al quinto posto. Per riuscire in questa missione, però, la Juve dovrà fare a meno di una delle stelle più brillanti di questa rosa, vale a dire Angel Di Maria. Il fantasista argentino, infatti, ha rimediato un trauma alla caviglia che lo costringerà ai box nella sfida di domani.

Di Maria out, chi al suo posto?

Una notizia davvero pessima per la Juventus, che spesso quest’anno si è affidata alla fantasia ed alla classe del “Fideo“. Nel 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri, a questo punto, le chiavi dell’attacco saranno consegnate ad Arek Milik. Al suo fianco, vista l’indisponibilità dell’ex Real Madrid e Paris Saint Germain, ci dovrebbe essere Federico Chiesa.

Attenzione, però, alla candidatura di Fabio Miretti, che potrebbe garantire una maggiore copertura in fase difensiva. Per il resto pochi dubbi. In porta ci sarà, ovviamente, Szczesny, protetto da una linea a tre composta da Danilo, Bremer ed Alex Sandro. In mezzo al campo toccherà a Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Kostic e Cuadrado a supportarli sulle corsie.