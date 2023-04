Lutto nello sport italiano: lacrime per una grande campionessa

Improvviso e inatteso il lutto che ha colpito una delle più amate campionesse dello sport italiano: la sua reazione composta fa commuovere

Manca ancora più di un anno all’appuntamento che tutti gli sportivi sognano di frequentare almeno una volta nella loro vita. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano e la testa è concentrata su quello, ma un grave lutto nelle ultime ore ha scosso la vita di una campionessa amatissima. Anche la testa di Bebe Vio è concentrata sui quello che succederà nell’estate del prossimo anno in Francia. E dalla Francia è appena tornata, grande protagonista della Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Nimes dove ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B. Un successo che segue quello ottenuto poco tempo fa a Pisa e che la proietta ancora una volta ai vertici mondiali.

Archiviata questa parentesi, è tornata in Italia perché ci sono altri appuntamenti che la attendono, compreso l’ultimo esame universitario e la tesi di laurea che discuterà lunedì 15 maggio. Ma potrebbe esserci anche un altro evento, del quale però lei non ha mai voluto parlare.

Secondo il settimanale Chi infatti la campionessa di scherma paralimpica sarebbe pronta a sposare il fidanzato Gianmarco Viscio, calciatore trentenne che gioca nella Serie B del Calcio a 8. La coppia avrebbe confidato agli amici più intimi l’intenzione di rendere ufficiale e duratura la relazione con uno scambio di fedi.

A rendere pubblica la relazione di Bebe Vio era stato sempre la rivista Mondadori, pubblicando le prima foto lo scorso settembre. Negli scatti rubati, i due ragazzi si baciavano e si scambiano carezze e abbracci seduti in una romantica terrazza vista Tevere. In questi mesi però nessuna foto insieme sui social, segno che hanno voluto mantenere una certa riservatezza sul loro amore.

Lutto nello sport italiano: Bebe Vio profondamente colpita dalla morte del nonno, suo primo tifoso

Tutti eventi che però al momento sono passati in secondo piano perché nel giorno della Festa per la Liberazione infatti Bebe è stata raggiunta da una notizia dolorosa. Improvvisamente infatti è mancato nonno Giorgio, al quale era legatissima.

Postando sui social alcune immagini del nonno, anche insieme a lei, la campionessa ha spiegato che era in assoluto il suo primo fan e a lui affidava le sue medaglie. Proprio per questo ogni volta che era impegnata in una gara importante, non vedeva poi l’ora di tornare in fretta a casa per abbracciarlo e vederlo felice.

Come ha spiegato Bebe, una notizia inattesa perché è successo improvvisamente mentre era sul volo per fare rientro in Italia. Ma i suoi programmi non cambieranno e le sue medaglie saranno sempre con il nonno, che ne andava così fiero tanto da portarle anche in giro. Un motivo in più per fare bene anche a Parigi nelle prossime Paralimpiadi.