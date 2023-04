Si ritira ad appena 24 anni: lo sport dice addio a un grande campione

By

Ha deciso di dire basta a soli 24 anni, lasciando davvero tutti a bocca aperta. Un grande campione molla giovanissimo

E’ stato di certo uno dei maggiori esponenti della sua disciplina, apprezzato da rivali e tifosi, in grado di ottenere grandissimi risultati in uno spazio di tempo davvero limitato. Lo sport deve dire addio ad uno degli atleti di punta del nuoto, che a soli 24 anni ha deciso di appendere gli occhialetti al chiodo. Si perché Kai Edwards, uno dei più combattivi nuotatori di fondo australiani ha deciso di dire basta con la propria disciplina.

Il nativo dello stato del Queensland ha partecipato all’Olimpiade di Tokyo 2020, arrivando 12° nella 10 km, facendo segnare il miglior risultato per l’Australia dall’edizione di Pechino 2008. Inoltre per lui ci sono stati altri piazzamenti significativi anche ai Mondiali, dove era giunto 14° nella 10 km e 5° nella 25 km, all’edizione del 2019.

In vista di Parigi 2024 ha deciso però di staccare la spina e di dire basta con una preparazione massacrante che non lo vedeva più focalizzato mentalmente come un tempo. Fantasmi fisici e psicologici che hanno rappresentato un ostacolo troppo alto da scalare e hanno consigliato il getto della spugna.

Il nuoto deve fare i conti con un pesante addio: si ritira a 24 anni Kai Edwards

Dopo le Olimpiadi di Tokyo si era preso una lunga pausa dal nuoto, cercando di fare chiarezza nella sua mente. Un periodo non semplice che lo aveva poi spinto a rimettersi seriamente in discussione nel 2022, tornando a livelli internazionali. La pandemia di Covid, i lockdown e tutte le difficoltà dell’ultimo triennio hanno di certo inciso nella sua decisione.

L’annuncio del ritiro è arrivato sui social, dopo aver preso parte la scorsa settimana ai campionati australiani di nuoto in vasca lunga. “Sono stato estremamente benedetto dalla quantità di supporto che ho ricevuto dai miei amici, dalla mia famiglia e dal nuoto in Australia nel corso degli anni. Sono orgoglioso di tutto ciò che ho raggiunto e non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo della mia vita”.

Poi aggiunge che ritirarsi è stata una decisione difficile, ma è quella giusta perché nel suo cuore non sente più la volontà di essere un nuotatore competitivo. Di lui ha parlato in termini entusiastici anche il nostro Gregorio Paltrinieri, che lo ha affrontato in acque libere proprio alle Olimpiadi.

“Resti ancora il miglior combattente che il mondo del nuoto abbia mai visto”, ha scritto su Instagram il nostro atleta di punta. Un pensiero condiviso davvero da molti.