Calciomercato: Carlos Augusto in una big, affare da 20 MLN

Carlos Augusto è pronto ad approdare in una big durante il calciomercato estivo. Possibile affare da 20 milioni.

Dopo un periodo di apprendimento e di inserimento, Carlos Augusto ora è diventato l’uomo in più di questo Monza. Gol e assist per l’esterno e prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club tanto che i brianzoli sono ormai pronti a lasciarlo partire durante il calciomercato estivo.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, Carlos Augusto in ottica calciomercato estivo è finito nel mirino di diverse big di Serie A. Una in particolare sembra essere pronta ad affondare il colpo considerando la sua duttilità e quindi vedremo se nelle prossime settimane si potrà iniziare ad entrare nel vivo con questa trattativa.

Mercato: Carlos Augusto in una big, tutti i dettagli

Il Monza nei suoi programmi ha sicuramente l’obiettivo di arrivare in Europa e naturalmente per farlo si spera di poter trattenere il giocatore. Ma il brasiliano ha grandi ambizioni e quindi non si può escludere una cessione anche se il cammino si preannuncia molto complicato considerando che i brianzoli non hanno nessuna intenzione di abbassare le pretese. Quasi certamente si arriverà ad una cifra intorno ai 20 milioni di euro e difficilmente Galliani scenderà sotto questa valutazione nonostante il contratto in scadenza nel 2024.

Una cifra che porta la Juventus in vantaggio su Milan ed Inter nella corsa a Carlos Augusto durante il calciomercato estivo. I bianconeri sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche e il brasiliano si candida ad essere il profilo giusto per dare a Kostic maggiore riposo di quanto avuto in questa stagione.

I rossoneri pensano anche a lui, ma non sono disposte ad assecondare le richieste dei brianzoli. Discorso diverso, invece, per i nerazzurri, che in quel ruolo sono coperti e potrebbero decidere di sondare il terreno solamente in caso di partenza di Gosens visto che Dimarco non sembra essere pronto a lasciare i nerazzurri.

Ultime Carlos Augusto: in estate la big potrebbe diventare realtà

Carlos Augusto durante il calciomercato estivo potrebbe approdare in una big. Il Monza, visto quanto fatto vedere in questo campionato dall’esterno, non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero e quindi questo significa che o si arriva ad un rinnovo oppure una cessione al termine della stagione considerando il contratto in scadenza nel 2024.

Le tre big italiane ci pensano, ma il Monza chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Vedremo se alla fine si troverà l’accordo e quindi ci sarà la fumata bianca in questa operazione oppure il calciatore deciderà di sposare ancora una volta il progetto brianzolo.