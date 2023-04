Dramma Berrettini, è successo di nuovo: i suoi tifosi sono distrutti

Berrettini ultimamente sta vivendo un dramma sportivo dietro l’altro. Questa sensazione si è inevitabilmente proiettata sui suoi fan

L’annuncio fatto di recente da Berrettini ha deluso il pubblico per l’ennesima volta. I suoi fan molto probabilmente capiranno il periodo e lo supporteranno comunque, anche se servirebbe un cambio di rotta. Vien da sé che non è quindi un momento facile, considerando quanto importante fosse per lui questo evento. Ormai però la notizia è ufficiale: il tennista romano salterà gli Internazionali Bnl. Una chance importante sfumata di fronte al pubblico di casa.

Non è la prima volta che l’atleta azzurro salta una data nella Capitale. Lo scorso 2022 aveva saltato le date di Montecarlo e Roma, due tornei molto prestigiosi a cui purtroppo non aveva potuto presenziare. Il rammarico è ovviamente tanto ed il tutto per due motivi essenzialmente. In primis per la sua figura da sportivo, che gli avrebbe potuto consentire di misurarsi con degli atleti di livello. In secondo luogo per il suo pubblico, che aspettava con trepidante attesa di poterlo vedere in un contesto così provante dal punto di vista tecnico.

Certo è che quando ci sono delle cause di forza maggiore c’è poco da fare. Ma il dispiacere resta, ed è innegabile. Anche perché si tratta proprio della seconda occasione in cui è dovuto arrivare un forfait. Ed è una cosa che a prescindere dal motivo non fa mai piacere. Specie se rappresenta una delusione per i più cari. Il tutto è stato accompagnato da un post sui social toccante ed emblematico. Che spiega con chiarezza il motivo che questa volta lo ha portato a dire “no”.

Berrettini salterà Roma: fan in lacrime

L’ufficialità è arrivata: Berrettini salterà il torneo di Roma degli Internazionali Bnl ed è ormai un dato di fatto. Torneo senza ombra di dubbio molto prestigioso, al quale il tennista originario di Roma avrebbe voluto partecipare per una serie di ovvie ragioni. Per appartenenza alla città e anche per il prestigio in sé. Tramite i social l’atleta ha reso noto che avrebbe voluto giocarci per coronare il suo sogno. Perché è proprio nella Capitale che tutto ha avuto inizio.

I risultati del test medico hanno obbligato Berrettini a sottoporsi ad un’altra settimana di recupero per tornare in forma. Dunque, visto l’inizio imminente del torneo, è evidente che il forfait sia stato necessario per questo. Per lui potrebbe essere uno stimolo per tornare più forte e agguerrito di prima. Il supporto dei sostenitori in ogni caso non verrà a mancare.