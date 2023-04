Federica Pellegrini da sogno: spunto un dettaglio bollente che fa volare i fan

La regina italiana del nuoto Federica Pellegrini ha deciso di cimentarsi quest’anno in un reality, partecipando insieme al marito Matteo Giunta a Pechino Express.

Un’avventura che ha regalato molto ai due dal punto di vista della complicità, dell’esperienza di vita, ma anche un dettaglio piccante che ha dato vita ai commenti dei due.

La coppia, denominata i ‘Novelli sposi‘ nel programma di Sky, è sicuramente tra le favorite per la vittoria finale. La nuotatrice con suo marito, grazie all’ottima forma fisica ed alla resistenza, riescono spesso a vincere le prove, mettendosi in salvo e conquistando la possibilità di accedere alla puntata successiva. Restano solamente due puntate ora per conoscere la coppia che vincerà l’edizione del 2023 di Pechino Express con i ‘Novelli sposi’ sicuramente tra i favoriti.

Pechino Express, Federica Pellegrini lascia tutti senza fiato

In occasione della puntata andata in onda lo scorso 27 aprile, Federica Pellegrini si è dovuta cambiare per una prova in acqua. La ragazza, classe 1988, ha indossato un costume che ne ha messo in risalto le forme, come confermato da lei stessa che ha detto: “Il mio primo costume push up“.

In un’intervista rilasciata a Sky, Matteo Giunta, marito della Pellegrini ha infatti commentato il costume indossato dalla sua compagna affermando: “Mi sono fatto certi sogni!”. Non è mancata poi la rapida risposta della Pellegrini che ha affermato: “E’ vero, mi faceva le bocce più grosse”. Matteo Giunta ha poi concluso chiedendosi su cosa fosse successo durante il viaggio di Pechino Express e se ci fosse stato un cambiamento nel corpo di Federica.

I due hanno dimostrato una forte complicità in questo viaggio che sta regalando la possibilità ai concorrenti di confrontarsi in posti interessanti e di conoscere nuove culture. Sempre con grande sportività, caratteristica che li contraddistingue, i ‘novelli sposi’ hanno portato avanti la loro gara riuscendo quasi sempre a chiudere tra i primi tranne in un’occasione. Arrivati nella sesta puntata a rischio eliminazione, i due sono stati salvati dalla famosa ‘busta nera‘ di Pechino Express che ha reso la puntata ‘non eliminatoria’.

Mancano solamente due puntate alla fine di questa stagione del programma con Federica Pellegrini e Matteo Giunta che dovranno vedersela con le altre coppie rimaste in gara. A contendere la vittoria ai due sono rimasti ‘I siculi‘, coppia formata da Totò Schillaci e sua moglie, ‘Le mediterranee‘, composta da Carolina Stramare e Barbara Prezia e quella degli ‘Italo-americani‘ con Joe Bastianich e Andrea Belfiore.