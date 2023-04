Fernando Alonso, impazza il gossip: lei è famosissima

Fernando Alonso corre veloce con l’Aston Martin ma anche nella vita privata: il suo nuovo flirt porta il pilota spagnolo ad essere ancora più invidiato dagli appassionati di Formula 1 e non solo

Lo spagnolo sembra essere rinato, in pista corre come ai tempi dei titoli mondiali e anche fuori dai circuiti sta riscuotendo molto successo: l’ultima sua conquista è addirittura una delle popstar più apprezzate al mondo.

È un periodo d’oro per Fernando Alonso, con la sua ripartenza che è sinora eccezionale. Lo spagnolo a quasi 42 anni torna a far parlare di sé, in più campi. Intanto partendo dalla Formula 1, c’è molto del suo nell’ottimo periodo dell’Aston Martin, diventata a sorpresa già una concorrente della Red Bull. La missione del pilota iberico è quella vittoria numero 33 che insegue da anni e potrebbe anche essere realtà in questa stagione.

Oltre i risultati di pista, ci sono altre curiosità. Alonso è diventato sempre più virale: le sue ricerche su di lui sono raddoppiate sul web, e probabilmente… saranno triplicate con la nuova love story che vede impegnato con l’ex Ferrari con una bellissima cantante in vetta alle classifiche mondiali.

Alonso, ecco chi è la sua nuova fiamma

La vita sentimentale di Fernando Alonso è stata sempre un po’ turbolenta, molti italiani ricordano la sua storia con Raquel Del Rosario, cantante-meteora del festival di Sanremo che si esibì nel 2011 insieme a Luca Barbarossa. Dopo il divorzio e altre storie chiuse anche di recente, ora c’è un flirt che facendo impazzire il gossip a livello globale, per la portata dei personaggi protagonisti ad accumunare un binomio sempre affascinante come quello della Formula 1 e della musica. La nuova fiamma di Fernando Alonso è Taylor Swift, 33enne autrice di brani tra i più ascoltati in tutto il mondo, come Mine o You need to calm down.

Un binomio che fa appassionare i loro fan in tutto il mondo, rivelando dal magazine Page Six. Alonso e la cantautrice si stanno frequentando da qualche settimana, un indizio è stato spoilerato sui social. In un video su TikTok, il pilota avrebbe fatto un riferimento a un brano della Swift parlando della sua famigerata vittoria numero 33 da raggiungere: nel collage di immagini spunta fuori il brano Karma (Sped Up) realizzato dall’artista, chiudendo il messaggio con un occhiolino. Indizio involontario o voluto, Alonso si è accorto poi di aver lanciato una “bomba”, che sta facendo discutere i fan della musica e quelli di Formula 1.