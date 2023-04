Joao Felix-Juve, colpo di scena improvviso: tutto deciso

Arriva un cambio di programma per il futuro di Joao Felix: la svolta che può coinvolgere pure la Juventus

Non è un mistero che la Juventus, per anni, abbia seguito a lungo l’evolversi della carriera di uno dei talenti più cristallini del panorama europeo.

Joao Felix, già nelle giovanili del Benfica, ha mostrato una qualità impressionante, ben al di sopra della media. Ed è per questo che il 23enne di Viseu, prima di scegliere l’Atletico Madrid per la cifra record di 128 milioni di euro, è stato vicino all’approdo in Italia. Era l’estate 2019, non se ne fece nulla: ma intanto, ora come ora, uno come Joao Felix farebbe decisamente comodo ad Allegri e all’attacco bianconero. Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, una svolta improvvisa avrebbe cambiato il destino del gioiello lusitano classe 1999.

Perchè come è ormai noto, il giocatore è attualmente in prestito oneroso – per circa 11 milioni – al Chelsea. La situazione dei ‘Blues’, che non hanno ancora scelto in via ufficiale il nuovo allenatore, lascia nell’incertezza l’eventuale riscatto dai ‘Colchoneros’. Ecco perchè l’attaccante portoghese farà sì ritorno a Madrid ma solo per una breve sosta: su di lui Juventus e Paris Saint Germain su tutte pianificano l’assalto.

Juve, svolta Joao Felix: ecco cosa sta succedendo

Ed il club spagnolo spera di rientrare di buona parte dei quasi 130 milioni spesi solo quattro anni fa, anche se non sarà semplice.

Pochettino, il maggiore candidato a guidare il Chelsea l’anno prossimo, ripartirebbe volentieri da Joao Felix e dalla conferma di Lukaku di ritorno dal prestito all’Inter. Ma l’immobilità del club di Boehly anche nell’annunciare ufficialmente il nuovo allenatore, non farà altro che fare il gioco degli altri club sulle tracce di Joao Felix. Come la Juventus che difficilmente potrà muoversi sulle cifre esorbitanti richieste dall’Atletico Madrid per il suo talento ma, se le condizioni lo permetteranno, ci proverà eccome. In questi sei mesi vissuti all’ombra del Big Ben, l’attaccante ha collezionato 12 presenze in Premier League, con 2 reti e all’attivo 806′ in campo.

Adesso, però, sembra ormai scritto il suo ritorno in Spagna in attesa di comprendere chi e come lo porterà via, magari a titolo definitivo, dall’Atletico Madrid. Il giocatore non rientra nei piani del ‘Cholo’ Simeone ed è per questo che con ancora quattro anni di contratto in essere, la richiesta del club spagnolo per lasciarlo partire sarà in ogni caso impegnativa. Che si tratti di Juventus, PSG o qualcun altro: nonostante quasi cinque mesi nei quali Joao Felix, al Chelsea, non ha poi brillato come ci si aspettava.