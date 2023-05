Bomba Vlahovic-Lukaku: torna dopo un anno

Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku sembrano destinati a lasciare i rispettivi club al termine della stagione, con le due dirigenze che sono alla ricerca di un sostituto all’altezza.

Si prospetta un’estate movimentata per i due attaccanti, che potrebbe lasciare i rispettivi club al termine della stagione. Il classe 2000 bianconero, infatti, sta faticando e non poco in questa stagione, che lo vede a quota undici reti realizzate e quattro assist forniti in 36 partite disputate tra campionato e coppe.

Oltre a questo, c’è anche il discorso legato alle plusvalenze, che potrebbero indurre lo stesso calciatore a chiedere la cessione. L’attaccante nerazzurro, invece, è destinato a fare ritorno al Chelsea, visto che l’Inter non pare intenzionata a tenerlo visto il rendimento deludente. Sono solo nove le reti realizzate in 28 partite disputate dal classe 1993, con il ritorno a Londra che oramai si preannuncia inevitabile. Proprio per questo, i due top club hanno individuato il giusto profilo per rinforzare il proprio attacco.

Lukaku e Vlahovic via, Juventus e Inter si sfidano: obiettivo Scamacca

Come detto, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku possono lasciare il campionato italiano al termine della stagione. Per questo motivo, le due società stanno lavorando per rinforzare il proprio attacco.

Stando a quanto riporta todofichajes.com, il calciatore individuato dalle due società è Gianluca Scamacca, classe 1999 del West Ham. L’ex attaccante del Sassuolo, arrivato in Inghilterra la scorsa estate per circa 36 milioni di euro, non sta brillando alla prima stagione in Premier League. Sono solo otto le reti realizzate in 27 partite disputate tra campionato e coppe, e questo sta portando società e tecnico a pensare alla cessione in estate. Vista la situazione, Juventus e Inter ci stanno seriamente pensando, anche per consegnare ai rispettivi allenatori un attaccante che conosce molto bene il campionato italiano.

Il ragazzo è attratto dall’idea di fare ritorno in Serie A, soprattutto in top club come quello bianconero o nerazzurro. Nelle prossime settimane, quindi, non è da escludere un contatto con il club inglese per valutare la fattibilità dell’operazione. Si tratterebbe di un colpo importante per Juventus e Inter, che aggiungerebbero alla propria rosa un attaccante molto importante per il presente e per il futuro. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Juventus e Inter pronto a sfidarsi anche in sede di mercato. Scamacca in Serie A può diventare molto più di un’idea.