Camila Giorgi, la mise esalta tutto: curve pericolose

La 31enne tennista marchigiana non perde la sua carica di sensualità neppure mentre è in campo: i fans approvano

Maledetto ginocchio. Non è un periodo fortunato, per lo meno relativamente all’attività agonistica sui campi da tennis, per Camila Giorgi, la tennista di punta del movimento femminile. Già obbligata al ritiro nell’ultima giornata della Billie Jean King Cup, a metà aprile, la bella marchigiana ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio, sempre nella parte sopracitata, che l’ha costretta al ritiro dal WTA 1000 di Madrid. A differenza però di quanto accaduto a Bratislava, quando decise di non scendere in campo per l’ultimo singolare e per il doppio- poi vinto, dando il punto decisivo all’Italia, dalla coppia Trevisan-Cocciaretto – stavolta lo stop è arrivato nel bel mezzo di un match.

Contro l’egiziana Sherif il punteggio era in perfetta parità: 6-4 per l’Azzurra il primo set, 6-4 per la nordafricana il secondo. Prima dell’avvio del terzo, ecco lo stop. Sempre il ginocchio a tormentare la bella tennista, che ora rischia di non partecipare ad uno dei tornei più attesi dell’anno: gli Internazionali d’Italia. “Lesione osteocondrale in regione centrale della troclea femorale del diametro massimo longitudinale pari circa a 10 mm’. In parole povere, una lesione alla cartilagine del ginocchio”: questo il referto, pubblicato su Instagram dalla stessa Giorgi, degli esami diagnostici svolti subito dopo il ritiro dal torneo.

Camila Giorgi, splendida sotto il sole di Madrid

Della kermesse spagnola in corso di svolgimento, ci restano solo i due combattuti set disputati contro la rivale egiziana. Anzi no. L’account Instagram ‘Tennisgalaxy23’ ha voluto regalare ai suoi followers – 54 200, decisamente meno di quanti ne può contare Camila, che è a quota 700mila – delle istantanee della bellissima azzurra. Immortalata nel bel mezzo dello sforzo agonistico, la marchigiana mantiene intatta la sua bellezza. E la sua carica di sensualità, il suo punto forte.

Incassata la solidarietà dei fans per lo stop fisico che rischia di farle rinunciare al torneo di Roma, dove tantissimi tifosi italiani sarebbero accorsi solo per vederla dal vivo, Camila non ha ancora digerito le feroci critiche che la rivista ‘Oggi’ ha mandato in stampa.

Come al solito, e come accade ormai quotidianamente ad un certa Emma Raducanu, addirittura uscita dalla Top 100, la tennista è stata dipinta come poco concentrata sul tennis e più incline alla vita mondana, fatta anche si sfilate, pubblicità e collaborazioni varie.

Per ora la numero 43 del ranking mondiale non ha risposto: gli haters sono del resto una spiacevole abitudine nella vita della bellissima Camila. Per tutt gli altri c’è la sua figura: armoniosa e sensuale in ogni istante della sua vita.