Festa Frosinone, i ciociari tornano in Serie A

La 35^ giornata di Serie B porta in dote il primo verdetto, il più importante: il Frosinone torna in Serie A dopo quattro anni. La squadra allenata di Fabio Grosso corona una cavalcata che le ha permesso di essere prima per la maggior parte del torneo cadetto. Il Frosinone è matematicamente in Serie A grazie alla vittoria 3-1, in casa allo Stirpe contro la Reggina e approfittando le pareggio nel pomeriggio del Bari, terzo, fermato dal Cittadella. In gol Borrelli, Insigne e Caso.

FROSINONE E GROSSO UN PROGETTO SERIO

I ciociari hanno chiamato Fabio Grosso nel marzo di 2 anni fa, sostituendo Alessandro Nesta. Dopo aver terminato la stagione 20/21 con la 10^ posizione, nella passata stagione il Frosinone ha fallito l’accesso ai playoff all’ultima giornata. Tuttavia, la società laziale ha creduto nel progetto di Fabio Grosso, confermandolo nonostante la delusione per l’obiettivo fallito. In questa stagione, con un’ampia rosa di assoluta qualità per la Serie B, Grosso ha costruito una macchina da guerra che ha scavato un abisso tra l’autunno e l’inverno. In questa maniera, i frusinati si sono potuti anche permettere una forte frenata in primavera.

La società del Presidente Stirpe ha potuto tirare il fiato, e ha rimandato di qualche settimana la promozione in Serie A. Fino a stasera quando dopo il pareggio del Bari, i ciociari hanno potuto festeggiare battendo la Reggina.

LA SERIE A ATTENDE IL GENOA

Sarà questione di settimane anche la promozione in Serie A del Genoa. Il pareggio di oggi contro il Sudtirol, contemporaneamente a quello del Bari, ha permesso alla squadra di Gilardino di rimanere avanti di 6 con 9 punti ancora a disposizione. Insomma, questione di giorni per i rossoblù che presto potranno festeggiare dopo un solo anno di Purgatorio. Dietro, in zona playoff, il Bari dovrà con ogni probabilità accontentarsi del migliore piazzamento per affrontare la postseason. Mentre Sudtirol, Parma e Cagliari sì giocheranno il quarto posto. Terza e quarta posizione, infatti, valgono l’accesso diretto alle semifinali. Quinta, sesta, settima e ottava dovranno invece passare dal temibile turno preliminare a sfida secca.