Milan: colpo Scudetto, Maldini lo prende dal Borussia

Il Milan inizia a pensare alla prossima stagione e Maldini potrebbe piazzare un colpo di calciomercato dal Borussia Dortmund.

Nonostante la semifinale conquistata in Champions League, il Milan in questa stagione ha dimostrato molte lacune e i rossoneri sono al lavoro per regalare a Pioli oppure al futuro allenatore una rosa di assoluta qualità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan ha messo tra gli obiettivi di calciomercato un giocatore del Borussia Dortmund e proverà nelle prossime settimane a chiudere il colpo. Non sarà assolutamente semplice per diversi motivi, ma le riflessioni sono in corso e presto saranno sciolti anche i dubbi se il tutto diventerà vero oppure no.

Calciomercato Milan: colpo dal Borussia Dortmund, i dettagli

In casa Milan si ragiona sul futuro e si pensa a come rinforzare la rosa. La stagione in corso ha confermato di avere dei problemi per quanto riguarda i ricambi considerando che i nuovi acquisti non hanno assolutamente convinto. Anzi, possiamo dire che ci sono state più delusioni che altro. Quindi Maldini e Massara, se resterà, saranno chiamati a non ripetere gli errori commessi la scorsa estate e prendere giocatori in grado di dare una mano alla squadra per alzare il livello in Italia e confermarsi in Europa.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan starebbe seguendo Reyna del Borussia Dortmund per sostituire Brahim Diaz durante il calciomercato estivo. Sullo spagnolo, come ben sappiamo, c’è il forte interesse del Real Madrid e l’americano sarebbe il sostituto ideale per tenere il livello della squadra assolutamente alto. Pioli avrebbe dato il proprio via libera, ma ora serve convincere il Borussia Dortmund.

Stiamo parlando di un giocatore di assoluto talento e quindi potrebbe dare al Milan quel salto di qualità che uno si aspetta ormai da tempo. I ragionamenti sono in corso, ma presto ci attendiamo delle novità importanti considerando anche il fatto che il Milan non ha nessuna intenzione di arrivare a luglio senza squadra quasi completa.

Mercato Milan: 40 milioni per Reyna

Uno degli ostacoli per il passaggio di Reyna al Milan durante questo calciomercato sono i costi dell’operazione. Il Borussia vorrebbe imbastire una trattativa sulla base di 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante e sicuramente non semplice da sborsare considerando anche i problemi economici che ci sono per il mondo del calcio.

Vedremo cosa succederà se alla fine Reyna vestirà al maglia rossonera. Ricordiamo che questa opzione si potrà concludere solamente con una partenza di Brahim Diaz. Senza, invece, difficilmente si arriverà alla fumata bianca considerando le cifre e le disponibilità economiche del Milan.