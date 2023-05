Calciomercato: offerta dal Liverpool, via per 38 milioni

Arrivano delle novità importanti di calciomercato direttamente dalla Premier League inglese. Il Liverpool ha messo nel mirino uno dei giovani più forti del nostro campionato e lo sta per portar via con una offerta di 38 milioni di euro.

Annata molto difficile per il Liverpool fino a questo punto, come certificato dai risultati raggiunti in Premier League. La squadra di Jurgen Klopp, a cinque giornate dalla fine del campionato, ha una partita in più e 7 punti di ritardo rispetto al Manchester United, quarto in classifica. La qualificazione in UEFA Champions League sembra davvero una chimera, dunque, e di conseguenza nella prossima annata servirà ripartire. Per farlo il tecnico tedesco vuole rinforzare il proprio reparto avanzato con un innesto che arriva direttamente dalla nostra Serie A. Ed è pronta, per strappare il sì del club di appartenenza, una offerta da 38 milioni di euro.

Calciomercato, il Liverpool offre 38 milioni

Nonostante una rosa ricchissima di soluzioni e tanti campioni a disposizione, quest’anno Jurgen Klopp ha deluso le aspettative di tutti. Tante le motivazioni per spiegare questo rendimento, ma nessuna pienamente convincente. Gli attaccanti sono tanti e tutti di altissimo profilo. Si parte con Momo Salah e si arriva fino a Diogo Jota, passando per Luis Diaz, Roberto Firmino, Chamberlain, Gakpo e Darwin Nunez. Tutti loro, però, sono stati frenati da infortuni e per questo il tedesco chiede ulteriori rinforzi offensivi.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da teamtalk.com, infatti, i Reds starebbero lavorando per mettere a punto l’affondo per portare ad Anfield Federico Chiesa. L’offerta sarebbe di 38 milioni di euro. Si tratterebbe di una risorsa preziosa per il reparto avanzato, soprattutto per le sue doti atletiche che gli permettono di essere molto presente anche in fase difensiva. La speranza è che, senza Champions, i bianconeri possano accontentarsi di una cifra più bassa per questioni di esigenze economiche.

Juventus, i numeri di Chiesa

Stagione al di sotto delle aspettative per Federico Chiesa, che è ancora condizionato dai tanti problemi fisici che hanno condizionato le sue ultime due annate. I numeri sono lì a testimoniare queste difficoltà. Fino a questo momento, infatti, ha collezionato 24 presenze, raramente da titolare, ed ha trovato la via della rete in sole due circostanze. Un bottino ben al di sotto delle aspettative e chissà che non possa vedere nel Liverpool una occasione di rilancio. Soprattutto nel caso in cui dovesse rimanere sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri.