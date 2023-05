Paola Egonu, altro show prima dell’addio: adesso è finita davvero

Paola Egonu continua a far parlare di sé, anche dopo aver vinto l’ultima coppa in Turchia grazie a una prestazione super

La schiacciatrice italiana è sempre al centro dell’attenzione, è diventata ormai un personaggio seguitissimo dagli sportivi, conta 450 mila followers e punta sempre più al successo in campo pallavolistico.

Paola Egonu vuole dimostrare di non essere solo una sportiva brava a innescare polemiche, e lo sta facendo con i suoi successi. La schiacciatrice azzurra è una delle migliori interpreti del ruolo, una macchina da punti che sta facendo bene in ogni sua avventura.

Lo dimostra anche con i turchi del VakifBank Instanbul, una squadra che è cresciuta notevolmente con il suo apporto. Punti e giocate decisive, ma anche qualche episodio a renderla protagonista sempre più discussa nel mondo della pallavolo.

Paola Egonu, un gesto prima del ritorno

La pallavolista della Nazionale è stata assoluta protagonista nelle ultime ore, in campo e fuori richiama sempre tante attenzioni. La stella dell’Instanbul è stata determinante in Coppa di Turchia, battendo il Fenerbahce per 3-0 e conquistando così il trofeo. Che è stato celebrato con un post Instagram che ha diviso i tifosi, la Egonu bacia la coppa aggiungendo: “Il primo trofeo non si scorda mai”.

Una frecciata anche ai club passati, anche se il palmares in Italia è stato di tutto rispetto, avendo vinto due campionati, un mondiale per club e due edizioni della Champions, nonché cinque coppe Italia. Poteva vincere molto di più, secondo il suo parere, e allo stesso tempo ha lanciato un messaggio per il prossimo futuro, ci sono altri appuntamenti da conquistare, partendo dai playoff per lo scudetto turco e soprattutto la finale di Champions League a Torino. I 25 punti realizzati in finale di Coppa turca certificano lo stato di forma e vuole essere anche profeta in patria con l’ultimo appuntamento di stagione, prima di tornare in Italia.

Negli ultimi tempi Paola Egonu ha fatto discutere per i trionfi ma anche per quanto accaduto con l’ultimo suo trasferimento. Infatti, lascerà Istanbul a fine stagione per trasferirsi nella Vero Monza, una trattativa che ha spiazzato tutti gli appassionati. Questo binomio porterà le brianzole a puntare alla vittoria del loro primo titolo nazionale. I tifosi turchi si sono sentiti un po’ traditi da questa scelta: la Egonu tornerà nel campionato italiano e sarà di certo una delle stelle maggiormente osservate.