Internazionali d’Italia, dopo Berrettini altra rinuncia pesante: tifosi delusi

Gli Internazionali d’Italia continuano a perdere pezzi. Dopo il forfait di Berrettini una campionessa molto attesa rischia di non essere a Roma

L’attesa è già alle stelle. Tra qualche giorno avrà inizio la nuova edizione degli Internazionali d’Italia, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta e che si disputerà come di consueto sui campo del Foro Italico di Roma. I tifosi e gli appassionati di tennis sperano di rivedere dopo quasi mezzo secolo un atleta italiano vincere nell’evento di maggior prestigio che si disputa nel nostro paese. L’ultimo, come tutti sanno, fu Adriano Panatta che nell’ormai lontano 1976 trionfò a Roma battendo in finale l’argentino Guillermo Vilas.

Ma le speranze e i sogni degli appassionati rischiano di infrangersi ancora una volta contro la sfortuna e un destino evidentemente contrario. E’ infatti di qualche giorno fa la notizia del forfait, prima temuto e poi ufficializzato, di Matteo Berrettini. Il 27enne tennista romano, ex finalista a Wimbledon nell’estate del 2021, si è dovuto arrendere di fronte all’ennesimo infortunio muscolare. Un problema agli addominali che si era già presentato l’anno scorso e che ora gli impedirà di giocare nel torneo di casa.

Ma i guai fisici non stanno condizionando solo la stagione di Berrettini. Con modalità diverse, lo stesso Jannik Sinner si è dovuto fermare per qualche settimana. Dopo una serie consecutiva di tornei giocati ad altissimi livelli, il 22enne talento di San Candido è stato costretto al ritiro poco prima di scendere in campo per i quarti di finale del torneo di Barcellona.

Internazionali d’Italia, dopo Berrettini arriva un altro forfait pesante: c’è delusione

Sinner ha poi dato forfait al Masters 1000 di Madrid ma solo per poter essere al 100% in vista degli ultimi due grandi appuntamenti sulla terra battuta, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Nelle ultime ore però un’altra importante defezione scuote il tennis italiano, quella di Camila Giorgi. La trentunenne italoargentina, costretta al ritiro al torneo di Madrid, non sarà nella Capitale per giocare gli Internazionali.

La bellissima atleta marchigiana, ritiratasi a Madrid a causa di un fastidio al ginocchio, è stata sottoposta agli accertamenti di rito che hanno evidenziato una lesione alla cartilagine del ginocchio. Un’autentica doccia fredda per la Giorgi e per tutti i fan che non vedevano l’ora di poter assistere ai suoi incontri sui campi del Foro Italico. Purtroppo anche la bionda campionessa di Macerata, proprio come Berrettini, è stata costretta ad arrendersi ai problemi fisici.