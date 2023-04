Internazionali d’Italia, altro ritiro ufficiale: una mazzata per i tifosi

Manca poco al via degli Internazionali d’Italia, in programma dall’8 al 21 maggio, dove, però, non potrà esserci uno dei beniamini dei tifosi

Il tennis italiano sta vivendo uno dei suoi momenti migliori e ciò grazie ai suoi interpreti che stanno portando in alto il tricolore nei vari appuntamenti della stagione per la gioia dei tanti appassionati del nostro Paese.

Jannik Sinner è quello che sembra più vicino alla vittoria di un titolo importante e ciò lo si è visto soprattutto in questi primi quattro mesi del 2023 nel quale ha centrato due semifinali (a Indian Wells e Montecarlo) e tre finali, compresa quella vinta a Montpellier (le altre a Rotterdam e Miami).

Un ruolino di marcia davvero niente male per l’azzurro che ora si trova a buon punto nella race per le Finals di Torino. Tuttavia, l’altoatesino ora sta facendo i conti con un infortunio che prima lo ha costretto a ritirarsi dall’Atp 500 di Barcellona e poi a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. Le sue condizioni sono tenute sotto osservazione e adesso non resta che sperare di vederlo in campo a Roma per l’importante appuntamento degli Internazionali d’Italia. Un torneo, questo, atteso da tutti i tennisti azzurri, ma che, al momento, vede già il primo forfait di uno dei beniamini dei tifosi.

Internazionali d’Italia, non ci voleva: il campione non ci sarà

Il primo italiano ad annunciare la sua assenza nella Capitale è proprio colui che forse più di ogni altro sente questo torneo: il romano Matteo Berrettini, cresciuto proprio sui campi del Foro Italico dove da piccolo andava a vedere i suoi idoli. Un posto molto speciale, questo, dove, come ammesso da lui stesso nel suo post su Instagram nel quale comunica il suo ritiro, avrebbe iniziato a coltivare il sogno di diventare un tennista professionista.

“Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma – si legge -. Un torneo che significa molto per me e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni”. Tuttavia, il suo desiderio di partecipare all’evento di casa sono stati spezzati dai risultati degli ultimi esami a cui si è sottoposto che “hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter tornare ad allenarmi fisicamente”.

Insomma, una vera e propria batosta per Matteo che ha sperato fino all’ultimo di poter partecipare agli Internazionali, soprattutto dopo che l’assenza dell’anno scorso. La sua mancanza si farà sentire per i tifosi italiani. Ma, come se non bastasse, alla sua potrebbero aggiungersi anche i forfait di altri giocatori azzurri.

Sinner è ancora in attesa di ricevere il via libera definitivo, e lo stesso vale anche per Fabio Fognini, anche lui costretto al ritiro dal torneo di Madrid. Altre notizie negative potrebbero arrivare poi anche dal femminile, con Camila Giorgi che ancora non è certa se potrà partecipare o meno all’evento capitolino a causa di un infortunio al ginocchio.