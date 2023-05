Potapova sexy in tribuna: la mise esalta un corpo da sogno

Anastasia Potapova super sexy in tribuna per tifare il suo fidanzato tennista. La mise della giocatrice russa fa sognare i fan

Anastasia Potapova è tra le più promettenti giocatrici russe attuali, in grado di giocarsela alla pari e anche di sconfiggere alcune top ten. Con un ranking in venticinquesima posizione, la 22enne di Saratov sta pian piano scalando le gerarchie del tennis mondiale e per lei si prospetta un futuro ricco di soddisfazioni.

Intanto, in bacheca ha già messo due titoli, l’ultimo arrivato proprio quest’anno a Linz, dove in finale ha sconfitto la croata Petra Martic. Il suo è stato un percorso difficile, ma che alla fine l’ha vista lottare fino all’ultimo, a dimostrazione non solo delle sue doti tecniche ma anche mentali che le potrebbero permettere di arrivare ancora più in alto.

A Stoccarda, poi, ci è andata vicina, venendo sconfitta dalla sola Aryna Sabalenka, numero due della classifica. Ma nell’impegno successivo di Madrid la sua corsa si è arrestata ancora prima, anche se contro un’altra giocatrice di livello come Veronika Kudermetova. Un’esperienza comunque positiva, insomma, per Potapova, e non solo per lei, dal momento che il suo fidanzato, come lei tennista, è arrivato a giocarsi le sue chance contro l’ex numero uno del mondo Daniil Medvedev.

Anastasia Potapova incanta i tifosi anche dagli spalti: che outfit per la tennista russa

Il suo compagno è Aleksandr Shevchenko. Classe 2000, il 22enne si è meritato le attenzioni degli addetti ai lavori per via delle sue recenti prestazioni. Nella capitale spagnola, ad esempio, si è spinto fino ai sedicesimi passando per le qualificazioni e nel suo percorso ha battuto avversari come JJ Wolf e Jiri Lehecka. Poi, è arrivato Medvedev e con un campione come lui c’è stato poco da fare, anche se Shevchenko ha giocato bene dando il suo bel da fare al connazionale.

Il risultato di 6-4 1-6 5-7 lo dimostra ampiamente e chissà se buona parte della motivazione gli sia arrivata proprio da Anastasia, che dal suo box non ha mai smesso di incitarlo, a tal punto da… perdere la voce.

“Ho lasciato tutto il mio cuore, la voce e l’anima oggi. Davvero orgogliosa di te, continua così” si legge sul suo profilo Instagram. Ma ciò che non è passato inosservato agli occhi dei fan, come peraltro sottolinea la collega Aryna Sabalenka, è il suo look, ben in vista nella foto abbinata alla didascalia sopracitata: un vestitino di colore azzurro che evidenzia tutta la sua femminilità e che, quasi inevitabilmente, ha suscitato la reazione di gradimento da parte dei suoi 139 mila followers.