Tennis, accusa pesantissima: “E’ un bambino viziato”

Accusa pesantissima nei confronti del tennista top ten, criticato per via di alcuni comportamenti alquanto discutibili in campo

In passato il tennis era uno sport per gentleman, oggi, invece, è cambiato tutto e, sebbene ci siano giocatori che difficilmente si lascino andare in atteggiamenti al di sopra delle righe, ce ne sono altri i cui comportamenti fanno discutere.

Uno di questi è senz’altro Nick Kyrgios, definito da molti “bad boy” del tennis. Il suo comportamento sul campo difficilmente è ineccepibile ed è spesso protagonista di alcune scenate che non fanno altro che peggiorare la considerazione che ha l’opinione pubblica su di lui.

Ultimamente, è un po’ cambiato e ciò sicuramente gli fa onore, ma nel frattempo ne sono venuti fuori altri che hanno più o meno preso il suo posto, specialmente in questo periodo in cui è fuori a causa di un infortunio.

Stiamo parlando soprattutto di Holger Rune, giovane talento danese che alterna belle prestazioni ad episodi alquanto discutibili. L’ultimo è arrivato in occasione del Masters 1000 di Madrid, dove nel match con Davidovich Fokina è stato il bersaglio di una pioggia di fischi da parte del pubblico e anche di una pesante critica da parte di Paolo Bertolucci, che già aveva assistito a scene non propriamente sportive del tennista nordico nel suo ultimo incontro con Sinner a Montecarlo.

Holger Rune, il suo comportamento non è passato inosservato: che critica di Bertolucci

Verso la fine del primo set, Rune aveva cancellato il segno lasciato da una palla dubbia per il quale lo spagnolo aveva invocato l’intervento del giudice di sedia nonostante il sistema tecnologico (una specie di “occhio di falco” migliorato adoperato dal torneo) l’avesse chiamata “dentro”.

Il gesto era stato subito criticato dagli spettatori che da lì in poi hanno beccato continuamente il danese. E lo stesso ha fatto Bertolucci che, impegnato in cabina di commento di Sky Sport Tennis, non le ha mandate a dire nei confronti dell’attuale numero sette del ranking Atp, paragonando il suo comportamento come quello di “un bambino viziato“.

Come se non bastasse, Rune aveva altresì chiamato il fisioterapista per un presunto problema al polso, ma anche in quest’occasione l’ex tennista azzurro si è fatto sentire, sostenendo che sia stato soltanto un modo per “rompere le scatole“.

Insomma, atteggiamenti, questi di Holger, che non sono piaciuti a nessuno, neanche all’arbitro che ha voluto redarguire il giocatore nel corso della partita. Alla fine, a spuntarla è stato proprio Davidovich-Fokina che, anche per via del comportamento di Rune, ha potuto contare sul pieno sostegno del pubblico.