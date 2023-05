Jacobelli: “Mourinho, che furia!”

L’editoriale di Xavier Jacobelli per sportitalia.com

Mai fidarsi dei turni infrasettimanali di campionato: dietro l’angolo c’è sempre una sorpresa. Anzi due: la Cremonese frena il Milan, di nuovo deluso dalle seconde linee; il Monza frena la Roma e Mourinho s’infuria con Chiffi, definendolo “orribile, il peggior arbitro mai incontrato in carriera”, chiedendo a Rocchi di non mandarglielo più, per non dire del microfono con il quale è andato in panchina “per proteggermi” e della frecciata alla sua società che “non ha né forza né voglia di dire questo arbitro non lo vogliamo”. E così l’Atalanta sale, guadagnando due punti sui Campioni d’Italia e sui giallorossi, agganciandoli. Gasperini, dopo Zapata ha ritrovato Muriel che allo Spezia ha segnato il suo centesimo gol in Serie A, il n.61 nelle 154 presenze atalantine. Luis non segnava su azione da un anno: la rete a Dragowski è stata una liberazione, per lui e per la Dea perché alla fine è risultata decisiva per il 3-2 ai liguri che si sono battuti con dignità e orgoglio. La traversa colpita da Verde nel rutilante epilogo di partita ha negato il punto allo Spezia è stata un segno del destino. Se, dopo avere rischiato di subire il pareggio all’ultimo respiro, vinci una partita come questa, a tratti dominata in lungo e in largo e impreziosita dalle prodezze di de Roon e Zappacosta (seconda consecutiva), vuol dire che sei sulla strada giusta in direzione Champions League. Intanto, nonostante uno strepitoso Montipò l’Inter gioca a tennis a Verona e scavalca il MIlan; la Juve ritrova Vlahovic in gol, batte il Lecce e dopo tre sconfitte di fila e un pareggio, torna a vincere. La bagarre è totale nell’altro campionato, poiché quello del Napoli aspetta soltanto l’incoronazione aritmetica, forse a Udine, essendogli stata negata dalla Lazio, vittoriosa sul Sassuolo cancellando le due sconfitte consecutive con Toro e Inter. Borsino Champions: la Lazio è in rialzo, dall’alto del suo secondo posto; l’Inter quarta e sola scoppia di salute, terza vittoria di fila, 12 gol segnati nelle ultime tre partite di campionato e, con Bum Bum Lautaro, in rete al Bentegodi è andato due volte anche Dzeko; l’Atalanta non si è mai sentita tanto bene, manda a bersaglio non soltanto de Roon e Zappacosta con i loro bolidi: al momento giusto, può contare di nuovo sul tandem colombiano. Sabato si giocheranno in sequenza Milan-Lazio e Roma-Inter, domenica Atalanta-Juve. In coda, sabato Cremonese e domenica Lecce-Verona. Chi l’ha detto che, alle spalle del Grande Napoli, questo non è il campionato più avvincente del mondo?