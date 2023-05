Melissa Satta ‘molla’ Berrettini: ecco cosa è successo

Melissa Satta e Matteo Berrettini separati. La coppia, che è ormai fissa sui rotocalchi ed i giornali di gossip, ha fatto parlare di se questa volta per non essere unita.

I due ragazzi vivono da tempo una storia d’amore che prosegue a gonfie vele ma che ha dato anche molto da parlare sia in termini di gossip ma anche di social.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha ritrovato l’amore con il tennista italiano che sta cercando di risalire la china dopo un periodo sfortunato in termini di risultati complici anche i continui infortuni. La love story tra la showgirl classe 1986 ed il tennista classe 1996 prosegue nel migliore dei modi come testimoniano anche le continue foto postate dai due intenti a passare del tempo insieme. L’ultima serata del tennista romano però ha visto l’atleta senza la sua compagna, facendo subito scattare l’allarme ai fan della coppia.

Berrettini e Satta divisi, il tennista da solo al Met Gala 2023

Matteo Berrettini ha presenziato al Met Gala 2023 da solo senza essere accompagnato dalla bella Melissa. Nulla di preoccupante però con la storia d’amore tra i due che procede al meglio.

La ragazza, pur non avendo accompagnato il suo compagno alla serata, era presente a New York come documentato anche dalle sue stories su Instagram. Una serata passata in maniera divisa per i due con Berrettini che si è ‘consolato’ passando l’evento in compagnia di amici come dimostrato dagli scatti pubblicati sui social. In una delle foto pubblicate dall’atleta romano lo si vede in compagnia dell’ex numero uno della classifica ATP, Roger Federer.

Un momento di svago per il tennista italiano che è chiamato a recuperare la migliore forma per tornare ai livelli di due anni fa. I continui infortuni ne hanno infatti pregiudicato i risultati con il classe 1996 che in una recente intervista ha affermato di aver anche smarrito il piacere di giocare. Un recupero che tutti i tifosi del tennis azzurro si augurano per dare vita ad un periodo florido grazie anche alla crescita dei giovani come Sinner e Musetti.

Per quello che riguarda Melissa Satta continuano i suoi impegni lavorativi come modella e come conduttrice a Sky. La ragazza infatti è la padrona di casa a Goal Deejay sulla tv satellitare dove tra interviste e canzoni, ripropone i migliori gol del calcio internazionale.