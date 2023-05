Sinner, l’annuncio tanto atteso è arrivato: tifosi al settimo cielo

Jannik Sinner è uno dei giovani tennisti più apprezzati ed attesi da tutti gli appassionati. Le ultime sul talento italiano

Il suo modo di giocare ha già entusiasmato la platea tennistica: è uno degli sportivi più seguiti e che potrà dare una grande spinta anche al movimento italiano. Un annuncio sui social ha ora scatenato tutti i suoi tifosi, su Instagram c’è il pieno dei like per lui.

Jannik Sinner è il prototipo del tennista 2.0, un talento di nuova generazione che con l’Italia potrà fare grandi cose nel prossimo futuro. Sempre più seguito dai social, con 811 milla follower solo su Instagram: è un giovane professionista che vive per il tennis e lo dimostra nei tornei, grazie a una tecnica efficace e spesso dirompente.

Allenato da Stefano Vagnozzi, ha mostrato progressi non comuni e, da classe 2001, sa benissimo di avere tutto il futuro davanti. Ora un nuovo annuncio manda in visibilio i tifosi di tutto il mondo, che puntano molto sulle qualità dell’alto atesino.

Jannik Sinner carico, arriva l’annuncio: è tornato ad allenarsi

Il tennista altoatesino spinge spesso al massimo e questo può essere contro producente. Lo ha capito al torneo Atp 500 di Barcellona qualche settimana fa, quando il suo abbandono ha fatto scalpore. Al netto di tutto serviva decisamente una pausa per Sinner, per non rovinare quanto di buono aveva fatto. Una mossa che è stata compresa dai suoi tifosi che lo hanno atteso. Ora su Instagram è arrivato l’annuncio ufficiale corredato da foto: Sinner è tornato ad allenarsi, gli obiettivi da raggiungere sono troppo importanti.

Due sono gli appuntamenti da non perdere e l’atleta italiano corre veloce con quel “come back”, che lo porta ora ad accelerare il ritmo per presentarsi in piena forma. Il primo grande appuntamento è fissato per gli internazionali di tennis di Roma, previsti dall’8 al 21 maggio, dove Sinner ha il chiaro obiettivo di essere protagonista. Lo farà avendo mantenuto la posizione numero 8 nel ranking Atp, confermata per le qualificazioni tra qualche giorno e per il tabellone di riferimento maschile.

Una corsa contro il tempo ma anche la consapevolezza di essersi mantenuto tra i top del tennis, sfruttando le indecisioni dei suoi avversari, che non lo hanno saputo insidiare. Il torneo di Roma è tra i più attesi, e vincerlo da italiano avrebbe tutto un altro sapore. E porterebbe, inoltre, una maggiore consapevolezza anche in vista del Roland Garros, previsto dal 22 maggio al 12 giugno.