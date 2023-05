Aryna Sabalenka hot a Madrid: il selfie allo specchio è bollente

Aryna Sabalenka infiamma il pubblico di Madrid con un selfie allo specchio che esalta tutto il suo fascino. Che foto per la tennista

Da qualche anno, Aryna Sabalenka si è imposta come una delle migliori giocatrici del circuito Wta. La bielorussa è cresciuta stagione dopo stagione e dunque non sorprende che alla fine sia arrivato il suo primo titolo Slam nella scorsa edizione degli Australian Open.

Era soltanto una questione di tempo prima che la 24enne di Minsk vincesse ai più alti livelli del tennis internazionale e, dopo il suo successo di Melbourne, per lei sono arrivate anche altre soddisfazioni, come le finali di Indian Wells e Stoccarda, dove, però, tra lei e il terzo titolo stagionale si sono messe prima Elena Rybakina e dopo Iga Swiatek.

Proprio quest’ultima è l’unico motivo che la separa dalla leadership del ranking. La polacca, anche quest’anno, è la giocatrice da battere e adesso si attende soltanto il prossimo atto della loro rivalità che potrebbe peraltro arrivare già al torneo di Madrid, dove entrambe si sono aggiudicate un posto in semifinale.

Vincere il 1000 della capitale spagnola sarebbe un grande traguardo per la “tigre bielorussa”, a coronamento ulteriore di un 2023 da incorniciare già prima della fine della stagione sulla terra rossa.

Aryna Sabalenka, che outfit: la foto della tennista è incantevole

In attesa di tornare in campo, Sabalenka si è dilettata ancora una volta sui social, condividendo alcuni scatti da Madrid sul suo profilo Instagram. Tra le più recenti, in particolare, ne spicca una pubblicata sulle stories che ha catturato l’attenzione dei suoi 551 mila followers.

Si tratta di un selfie allo specchio nel quale la vediamo indossare un abitino corto che lasciano in bella mostra le gambe e, al tempo stesso, esaltano il suo fisico da atleta. Quasi una modella, Aryna, che non è certo nuova a questo tipo di contenuti così ammalianti.

In passato, infatti, l’abbiamo vista con bikini che mettevano in risalto le sue curve, così come l’abbiamo vista anche in pose super sensuali in occasione di shooting fotografici in cui emergevano al massimo il suo lato più femminile.

Insomma, tutte conferme del suo smisurato fascino che la rendono a tutti gli effetti una vera e propria bellezza del tennis mondiale, apprezzata sia per le sue indiscutibili doti estetiche, che per quelle da giocatrice professionista. Le stesse che ad oggi l’hanno portata ad ottenere dodici titoli in carriera e in seconda posizione nel ranking, con la consapevolezza di poter vincere ancora ed ancora in futuro.