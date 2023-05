Valentino Rossi, ora c’è la conferma: sarà la prima volta

C’è una novità importante per il futuro di Valentino Rossi che è sempre più vicino a coronare il suo sogno: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Nella vita attuale di Valentino Rossi c’è spazio per molti interessi, ma certamente quello per i motori è in cima alla lista, insieme ai suoi due grandi amore Francesca Sofia Novello e Giulietta. L’arrivo della figlia ha cambiato molto, ma non la sua voglia di correre e così adesso è pronto per un’altra avventura importante.

I nostalgici del Motomondiale se ne faranno una ragione, presente e futuro del Dottore saranno sempre in pista ma con le ruote coperte. Perché le gare nell’Endurance occupano una parte fondamentale nella sua testa e ora sta per coronare il suo grande sogni, quello di correre la 24 Ore di Le Mans e magari vincerla pure.

Non sarà quest’anno, perché lui e il suo team non sono ancora attrezzati. Però il progetto di debuttare nel WEC, il Mondiale della categoria, già dal 2024 esiste e intanto comincerà a prendere confidenza con un’altra gara prestigiosa.

In effetti Valentino sulla mitica pista della Sarthe è di casa perché lì si gareggia anche nel Motomondiale e sarà così tra meno di 10 giorni. Ma quella è solo una parte del circuito, lungo in realtà poco meno di 14 km. Ora per la prima volta Rossi lo potrà provare in tutta la sua durezza e spettacolarità.

Valentino Rossi, è arrivata la conferma: i suoi tifosi aspettano solo quello

Manca poco più di un mese ad uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori e ora anche da Valentino Rossi. Debutterà infatti nella ‘Road To Le Mans‘, la principale gara che anticipa di un giorno la 24 Ore (valida per il FIA World Endurance Championship).

In questo modo anche lui potrà provare la sensazione adrenalinica che vivono tutti i protagonisti, anche se con una gara molto più corta. Sarà valida per il campionato Le Mans Cup e il programma prevede Prove Libere mercoledì 7 giugno, Qualifica al mattino di giovedì 8 seguita da Gara 1 al pomeriggio. Invece Gara 2 si disputerà venerdì 9 giugno e soprattutto entrambe le corse dureranno 55 minuti.

Rossì sarà al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT, la stessa con cui gareggia nel GT World Challenge Europe. La vettura tedesca è iscritta nella categoria GT3 che in tutto comprende 20 vetture: 5 Ferrari (e quattro di queste saranno 296 GT3), quattro Porsche, tre Lamborghini, tre BMW, due Honda, mentre Aston Martin, Audi e Mercedes avranno una vettura a testa.

Le due BMW WRT vedranno Timothy Whale e Max Hesse al volante della M4 numero 31 e Valentino Rossi, in coppia con un pilota ancora da annunciare al volante della 46. Tra i loro avversari invece Magnussen sulla Honda, Hasse-Clot con la Aston Martin e Fumanelli sulla Ferrari. Saranno invece ben 38 le LMP3 al via.

Il più atteso però è il Dottore e lo conferma Pierre Fillon, presidente dell’Automobile Club de l’Ouest: “Valentino Rossi, che farà il suo debutto sul leggendario circuito della 24 Ore di Le Mans. Gli auguro di avere lo stesso successo ottenuto con le due ruote”.