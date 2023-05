Paula Badosa sfacciata: retroscena assurdo sull’ex fidanzato

Oltre a essere molto talentuosa Paula Badosa è una vera icona di sensualità nel circuito femminile. Le sue parole hanno spiazzato tutti.

Nell’ultimo torneo Wta di Madrid ha deluso, ancora una volta, le attese e non è andata oltre gli Ottavi di finale. Paula Badosa vive un periodo di crisi di tennis, i risultati stentano ad arrivare e l’ex numero due al mondo è scivolata molto indietro nelle classifiche. Attualmente, in vista degli Internazionali d’Italia a Roma, è numero 34 delle classifiche mondiali, e lavora duramente per tornare al vertice.

Se il tennis stenta a decollare le cose vanno molto meglio nella vita privata. In passato Paula ha vissuto, per sua stessa ammissione, problemi di salute mentale, ma ora vive la sua bellissima relazione, insieme al modello cubano Juan Betancourt. I due sono inseparabili e sembrano più affiatati che mai. Prima di Betancourt Paula ha vissuto una relazione con un altro uomo dello spettacolo.

La Badosa è stata fidanzata con il noto conduttore spagnolo David Broncano, i due sono stati insieme per diverso tempo ed ora sono rimasti in buoni rapporti. Rapporti positivi a tal punto che la bella tennista è stata ospite in questi giorni del conduttore e suo ex ragazzo, un’intervista che ha incuriosito ed appassionato milioni di telespettatori spagnoli. Le parole di Paula, ai microfoni di La Resistencia, sono apparse tutt’altro che inosservate.

Badosa, le parole su Broncano lasciano a bocca aperta

Nel corso dell’intervista i due hanno parlato di tanti temi e non poteva mancare discussione su soldi e sesso, situazioni molto intime. Broncano prima ha scherzato e poi ha chiesto all’ex fidanzata il numero di volte in cui ha fatto sesso in questi ultimi mesi. La Badosa non si è fatta trovare impreparata ed ha stupito l’uomo dicendo: “Sono ben messa da questo punto di vista. Mi aiuta nella preparazione atletica, serve anche per cardio…”. La donna ha lasciato a bocca aperta l’uomo che poi ha parlato delle sue finanze.

Anche qui Paula ha risposto in maniera efficace, strappando applausi ai presenti, ed ha ‘sfidato’ con il sorriso l’ex fidanzato: “Ho sempre aspettato questa domanda. Il mio sogno ed obiettivo era avere più soldi di te (riferito a Broncano) e posso dire che finalmente ce l’ho fatta”. Ora la tennista iberica proverà a preparare al meglio i prossimi impegni su terra battuta, a partire dagli Internazionali d’Italia a Roma, dove cercherà di tornare a vincere o comunque migliorare la propria classifica.