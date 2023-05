Berrettini, il momento in cui è cambiato tutto: la rivelazione

Per Matteo Berrettini ci sarebbe stato un momento della sua vita in cui è cambiato tutto. L’ex campionessa ne è convinta

La stagione di Matteo Berrettini è stata fin qui molto complicata per via di una condizione fisica non ottimale e dei vari infortuni che anche quest’anno sembrano non dargli tregua. L’azzurro ha giocato poco e in maniera quasi mai convincente a parte i primi match a Montecarlo dove sembrava potesse risollevare le sorti di questo 2023 iniziato sotto i peggiori auspici.

Tuttavia, anche nel Principato, il romano ha dovuto fare i conti con un problema fisico: una lesione ai muscoli addominali obliqui da cui non ha ancora recuperato e che lo costringeranno a saltare anche l’evento di casa degli Internazionali d’Italia. Un vero peccato per Matteo che sperava davvero tanto di poter scendere in campo di fronte al suo pubblico e di ricalcare la stessa terra rossa che in pratica lo ha visto crescere.

Come da lui ammesso in più di un’occasione, è stato proprio al Foro Italico che ha iniziato a coltivare il suo sogno di diventare un tennista professionista quando era soltanto un ragazzo. E ora, a distanza di tanti anni da quel momento, si può dire che ci sia riuscito, tanto che oggi è uno dei giocatori più amati del circuito.

Matteo Berrettini, l’ex campionessa ne è convinta: “Gli ha cambiato la vita”

Il seguito che riceve Berrettini ad ogni torneo che disputa è ai limiti dell’impressionante. In tanti gli chiedono autografi, gli mandano messaggi sui social e sul campo si fa ben volere per via del suo carattere spesso genuino e ironico. Poi, anche l’aspetto fisico gli ha dato una bella spinta in tal senso, ricevendo favori e complimenti da parte del pubblico femminile.

Ovviamente, però, tutto questo sarebbe stato di una portata inferiore se non avesse mai raggiunto i risultati che ha ottenuto nel corso della sua carriera. Ed è questa l’opinione della grande Chris Evert che, in un suo intervento ai microfoni di Warner Bros Discovery Sports, ha parlato del 27enne di Roma. “Penso che dopo la finale di Wimbledon del 2021, la sua vita sia cambiata molto – le parole raccolte da Ubitennis -. Le persone hanno iniziato ad avvicinarsi a lui, e specialmente le donne hanno iniziato a guardarlo in un modo diverso. Tutti lo volevano”.

“Berrettini è molto gentile – prosegue -, non è semplice gestire queste situazioni, quando la vita cambia così drasticamente”. E ancora ha evidenziato come succeda spesso quando hai successo, e ancor di più quando giochi una finale a Wimbledon. “È così bello, tutti in Italia lo desiderano ed un entusiasmo simile ti può sopraffare e confondere”. Infine, Evert conclude con una speranza: “Spero ritorni al top“.