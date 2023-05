Quanti problemi per Rafa Nadal. Il fuoriclasse del tennis mondiale potrebbe dover rinunciare al secondo torneo del Grande Slam di questa stagione

Non c’è pace per Rafa Nadal. A quasi quattro mesi dal grave infortunio che lo ha costretto al ritiro nel corso degli Australian Open, c’è il fondato timore che la stagione dell’ex numero uno del tennis mondiale sia già compromessa. Fino a qualche settimana fa il suo ritorno in campo era considerato imminente, giusto in tempo per affrontare al meglio tutti i tornei più importanti in programma sulla terra battuta. Da Monte-Carlo a Madrid, passando per Barcellona e Roma per concludere con l’appuntamento più importante di tutti, gli Internazionali di Francia al Roland Garros, il torneo che Nadal si è aggiudicato per ben 14 volte.

La terra di Parigi è da quasi vent’anni una sorta di giardino di casa per il campione maiorchino che ha instaurato con il pubblico della capitale francese un rapporto particolare, quasi simbiotico. Ma gli appassionati di tennis che affolleranno le tribune dei campi del Bois de Boulogne rischiano quest’anno di andare incontro a una brutta sorpresa. Non è da escludere infatti che Rafa Nadal possa dare forfait a quello che da tutti è considerato il campionato del mondo sulla terra battuta.

Non più tardi di qualche giorno fa attraverso un video postato sui suoi profili social e diventato virale nel giro di poche ore, il fuoriclasse iberico vincitore di 22 titoli del Grande Slam ha annunciato il forfait agli Internazionali d’Italia, affermando che il percorso riabilitativo dall’infortunio sia andato oltre i tempi previsti.

Nadal, rischio Roland Garros e non solo: tifosi terrorizzati. Stagione a rischio

Ma col passare delle ore sta prendendo corpo un’ipotesi ancora più allarmante, vale a dire la rinuncia al Roland Garros. Nadal non ha intenzione di giocare il torneo di Parigi senza avere la certezza di poter competere per la vittoria e ad oggi questa certezza non c’è.

E le conseguenze di un suo forfait a Parigi sarebbero a dir poco catastrofiche anche per la sua posizione nel Ranking Atp. Il motivo è piuttosto semplice: Nadal in questo momento può contare su 2535 punti che valgono la 15/a posizione nella classifica mondiale. Ma di questi ben 2000 andranno in scadenza nella prossima edizione degli Internazionali di Francia, torneo che Nadal conquistò l’ultima volta proprio nel 2022.

Nel caso in cui rinunciasse a partecipare, Nadal uscirebbe addirittura fuori dai primi 100 giocatori al mondo. Un piccolo dramma per uno abituato a dominare da non meno di quindici anni.