Berrettini non è più come prima: “La sua vita è cambiata”

Matteo Berrettini è cambiato rispetto al passato: ecco qual è stato l’evento che ha stravolto la vita di “The Hammer”

Matteo Berrettini è senza alcun dubbio uno dei migliori tennisti italiani degli ultimi anni ed i risultati che sta ottenendo nel corso della sua carriera ne sono la prova.

Il tennista romano non sta vivendo attualmente un periodo a causa di infortuni, ma il suo rientro sul campo da gioco è sempre più vicino ed i suoi tifosi non vedo l’ora che ciò accada. Al momento, è ancora in dubbio la partecipazione di Berrettini al Roland Garros 2023, ma è chiaro che nel caso in cui dovesse partecipare sarebbe uno dei favoriti per arrivare fino in finale.

Proprio in merito ai favoriti per la vittoria del Roland Garros si è espressa la famosa tennista Chris Evert, diciotto volte campionessa dello Slam (di cui 7 Roland Garros ndr.) e detentrice del record di vittorie agli Internazionali d’Italia. La Evert si è soffermata anche su Berrettini, individuando quello che secondo è lei è stato l’evento che gli ha cambiato la vita.

La rivelazione della Evert su Berrettini: ecco quando è cambiata la sua vita

Nel corso del suo intervento per Warner Bros Discovery Sports, la famosa tennista Chri Evert ha parlato del prossimo Roland Garros, al via il prossimo 22 maggio, e dei favoriti per la vittoria di quest’ultimo. Tra i candidati per la vittoria finale c’è anche Matteo Berrettini, anche se la sua presenza è ancora in dubbio a causa dell’infortunio agli addominali che lo sta tormentando. La Evert si è soffermata anche sul tennista romano durante il suo intervento, rivelando quello che secondo lei è stato l’evento che ha cambiato per sempre la vita di The Hammer. La 18 volte campionessa Slam ha affermato che la vita di Berrettini è stata stravolta dopo la finale di Wimbledon del 2021 persa contro Novak Djokovic.

Secondo la Evert, dopo questa finale la vita del tennista romano sia profondamente cambiata, con la gente che ha iniziato ad avvicinarsi a lui, a lusingarlo e a tifare per lui. La tennista ha sottolineato come in particolar modo siano le donne ad averlo cominciato a guardare in maniera diversa e che tutti volevano “toccarlo”. La Evert ha aggiunto poi come Berrettini sia un ragazzo gentile e che non è facile gestire un cambiamento così drastico della propria vita, poiché l’entusiasmo per aver raggiunto una finale così importante può sopraffarti e confonderti. Infine, la Evert ha sottolineato come per gestire questi momenti tutto dipenda dall’esperienza e si augura che Berrettini possa ritornare presto ai massimi livelli.