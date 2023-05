Hamilton-Rossi, colpo di scena: il gesto lascia tutti a bocca aperta

Tra grandi campioni c’è sempre stima e rispetto ed è quello che c’è anche tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton come dimostrato spesso nelle interviste rilasciate dai due.

Recentemente il pilota inglese ha parlato di un aneddoto che lo ha visto protagonista con l’ex campione di MotoGP.

Dopo molti anni di dominio assoluto di Hamilton e la Mercedes, il pilota britannico e la sua scuderia stanno vivendo un periodo difficile dal punto di vista dei risultati. Dopo un 2022 assai deludente, per il classe 1985 sembra essere iniziato un momento davvero buio. Chiuso il mondiale del 2021 al secondo posto, venendo sorpassato da Verstappen proprio nell’ultimo giro dell’ultimo GP, Hamilton ha chiuso il 2021 al sesto posto non riuscendo mai ad essere competitivo per il titolo iridato.

Hamilton manda un messaggio a Valentino Rossi, aneddoto sui due

Il 2023 sembra far parte ancora di un momento molto difficile per Hamilton e la Mercedes ma il pilota non si dà per vinto stando a quanto affermato in una recente intervista rilasciata ad ESPN durante la quale ha mandato anche un messaggio a Valentino Rossi.

Il sette volte campione del mondo della F1 ha parlato della sua carriera, avendo da poco compiuto 38 anni: “Non sono al termine della mia carriera ma all’apice. E’ fondamentale come uno lavora per tenersi al top anche dal punto di vista mentale. Basta guardare le prestazioni di LeBron James o Tom Brady”.

Non si dà quindi per vinto il pilota della Mercedes che spera di tornare presto competitivo per la vittoria di un mondiale. Il classe 1985 ha poi mandato anche un messaggio a Valentino Rossi, ricordando quando guidò una moto.

Hamilton ha infatti proseguito: “Sono un grande fan dei motori e delle corse e mi piacerebbe competere. Mi ricordo con piacere quando scambiai il mezzo con Valentino Rossi provando la MotoGP“. Nel 2019 infatti i due campioni si scambiarono per una volta i propri bolidi con Valentino Rossi che raccontò di essere stato a cena con Lewis Hamilton e di essersi molto divertito alla guida della sua Mercedes. Rossi affermò poi di essere stato sempre tifoso di Hamilton e di esserlo diventato ancora di più dopo aver passato una serata con lui.

Uno scambio di mezzi che avvenne quando la Mercedes era ancora autentica dominatrice del mondiale di F1 prima dell’avvento della Red Bull e di Max Verstappen che già corre verso il suo terzo titolo consecutivo.