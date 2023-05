Intreccio Inter-Neymar: lo scambio che fa sognare i tifosi

Un incrocio pazzesco può portare le strade di Neymar e l’Inter sulla stessa rotta, il giro degli attaccanti nel prossimo calciomercato coinvolge i top club europei

Neymar potrebbe lasciare il Psg e valuta con attenzione le proposte: Beppe Marotta può regalare ai tifosi un colpo fondamentale per tornare a vincere lo scudetto. Il calciomercato da luglio comincerà col botto in giro per l’Europa con i movimenti potenziali dei grandi top player.

Sarà il calciomercato degli attaccanti, in attesa di rilancio e, soprattutto pronti a vestire una nuova maglia. Un incrocio europeo sta portando già a muovere le prime mosse per i top club, tanti sono quelli in attesa di riscatto e vogliosi di un rilancio in Champions League.

La coppa spesso può essere conquistata con un campione lì davanti, in grado di fare la differenza quando conta. Non è un caso come Martinez e Leao sono i simboli delle milanesi, Benzema del Real e Haaland del City. Servono calciatori di questa caratura, anche chi come Neymar è in grado di fare la differenza.

Intreccio di bomber, scambio pazzesco: da Lukaku a Neymar e Joao Felix

La situazione dei club europei coinvolge anche l’Inter che in questo finale di stagione si concentra sull’obiettivo Champions per entrare nella storia. Il club nerazzurro ha un attaccante che è in bilico, un calciatore che potrebbe essere rivalutato altrove. Lo scambio di mercato coinvolgerà intanto Romelu Lukaku, pronto a restare al Chelsea in caso di arrivo di Pochettino in panchina. Nemmeno un exploit in Champions potrebbe convincere Beppe Marotta a reinvestire 70 mln sul belga, che dovrà dimostrare di essere un campione ma vestendo la maglia dei blues.

Non solo ciò, perché l’intreccio si allarga puntando direttamente su altri due campioni, ovvero Neymar e Joao Felix. In questo caso, potrebbe essere fattibile lo scambio. Il portoghese può non essere riscattato dall’Atletico Madrid ed essere proposto al Psg, dove Neymar è stato contestato e potrebbe anche decidere di tornare in Spagna, agli ordini di Diego Simeone.

Tanti milioni in ballo per un’operazione che occuperebbe un po’ tutta l’estate, si parla di calciatori con una quotazione importante e un ingaggio super, Psg e Atletico però possono investire cifre considerevoli per raggiungere i loro obiettivi. Rimane l’Inter a questo punto, che potrebbe sfruttare proprio eventuali fuoriuscite dai club. Un’ipotesi arriverebbe proprio da Madrid, perché si libererebbe qualche posto in attacco per Neymar, come nel caso di Griezmann che potrebbe concludere la carriera all’Inter in coppia con Lautaro Martinez.