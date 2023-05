Lacrime nel mondo dello sport: è morto a 26 anni

By

Il mondo dello sport è sconvolto da un altro terribile lutto: a soli 26 anni è scomparsa una figura di rilievo della NBA

Una mazzata inattesa proprio nel momento più bello della stagione e i tifosi sono in lacrime. Perché il mondo della NBA è nel pieno dei playoff, con le serie delle semifinali di Conference che devono ancora emettere i loro verdetti. Però i tifosi sono in lacrime per la scomparsa a soli 26 anni di un personaggio importante.

La notte del basket americano è stata caratterizzata da due fatti che hanno visto coinvolti a modo loro altrettanti proprietari di franchigie famose. Il primo è Mat Ishbia che da poco ha rilevato i Phoenix Suns, impegnati contro i Denver Nuggets.

Verso la fine del secondo quarto di gioco il pallone è finito in mezzo al pubblico seduto a bordo campo. Nikola Jokic, stella di Denver che ha chiuso poi la partita con 53 punti, ha cercato di recuperarlo in fretta per sorprendere gli avversari ma è stato ostacolato dal proprietario dei Suns che intanto stava rialzando un suo giocatore.

Così con il gomito lo ha spinto leggermente facendolo cadere all’indietro sulla sedia, anche se qualcuno ha parlato di una forzatura da parte di Ishbia. Gli arbitri lo hanno punito con un fallo tecnico anche se hanno riconosciuto che non è stato un gesto fatto con cattiveria. Alla fine comunque hanno vinto i Suns, quindi è servito anche quello.

Lacrime nel mondo dello sport: la NBA piange uno dei suoi protagonisti

Ma il mondo della NBA è stato anche scosso da un gravissimo lutto che ha colpito i Cleveland Cavaliers. Nelle ultime ore infatti a soli 26 anni è scomparso Nick Gilbert, figlio del proprietario del club che è arrivato al titolo con LeBron James.

Un personaggio amatissimo, perché per quattro stagioni, tra il 2011 e il 2014, era stato lui a rappresentare la franchigia durante la Lottery nella scelte dei giocatori a fine stagione. E aveva portato fortuna perché per un paio di volte la squadra dell’Ohio aveva trovato la Prima Scelta, come ad esempio Kyrie Irving.

Sicuramente se i Cavs hanno vinto il titoplo 2016 è stato per merito dei giocatori, ma Nick era considerato un vero portafortuna. Lui però fin dalla nascita conviveva con una neurofibromatosi di tipo 1, malattia che provoca tumori non cancerogeni al cervello, colonna vertebrale e pelle.

In effetti la sua scomparsa è dovuta ad un aggravarsi delle sue condizioni genetiche. “Nick è stato una luce e un’ispirazione per tantissime persone nei 26 anni della sua vita. Lo spirito indomabile di Nick è stata una forza trascinante per l’intera organizzazione”, ha scritto il suo club per ricordarlo. E grazie alla fondazione che portava il suo nome, negli anni sono stati raccolti oltre 18 milioni di dollari.