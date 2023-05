“Leclerc via”, arriva il colpo di grazia per la Ferrari: conferma ufficiale

Il futuro di Leclerc in Ferrari è fortemente incerto: c’è chi insinua che l’addio sarà scontato se non verranno apportati determinati cambiamenti

Al quinto anno con la Ferrari c’era in Charles Leclerc la speranza di poter finalmente lottare per il titolo in F1. Tuttavia, le prime gare del calendario hanno detto che la SF-23 non è all’altezza della Red Bull RB19 e che al massimo potrà lottare con la Aston Martin AMR23 e la Mercedes W14.

A Maranello non sono riusciti a realizzare una macchina vincente, nonostante in fabbrica si siano concentrati su di essa già dopo il Gran Premio di Francia del 2023. L’ex team principal Mattia Binotto ha raccontato ciò. Evidentemente, sono stati commessi errori nella progettazione e oggi sia Leclerc sia Carlos Sainz si ritrovano a guidare una monoposto non all’altezza di quella che è tra le mani di Max Verstappen e Sergio Perez.

F1, Leclerc via dalla Ferrari? Ecco come evitarlo

Leclerc ha un contratto che scade a fine 2024 e non è un segreto che la Mercedes stia pensando a lui per un’eventuale sostituzione di Lewis Hamilton. Nelle scorse settimane sono trapelati rumors inerenti dei contatti in corso tra le parti, anche se il pilota stesso ha smentito tutto e ribadito il suo amore per il Cavallino Rampante.

Anche se è fiero di indossare la tuta rossa e sogna di vincere con essa, Charles si aspetta anche di essere messo nella giusta condizione tecnica. Intanto spera che ci siano dei progressi netti durante il 2023 e, in tal senso, la scuderia ha già previsto un pacchetto di aggiornamenti da portare per migliorare la SF-23. Basterà per tornare a lottare per le prime posizioni? Lo vedremo…

Luigi Mazzola, ingegnere che ha lavorato in Ferrari tra il 1988 e il 2009, si è espresso in maniera critica in un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale: “Penso che Vasseur stia sbagliando approccio ai problemi. Credo che così Leclerc non prolungherà il contratto. A Maranello manca un leader, un direttore tecnico. È indispensabile avere un capo dell’area tecnica carismatico, credibile e autorevole. Secondo me, Charles a fine 2024 andrà via. Dovrebbero dargli un DT all’altezza del suo talento”.

Mazzola è convinto che il team principal Frederic Vasseur non stia lavorando nella giusta direzione. La prima mossa da fare era l’ingaggio di un nuovo direttore tecnico, qualcuno di comprovate competenza e autorevolezza per indirizzare il progetto tecnico e trascinare tutta la squadra. A suo avviso, è una cosa fondamentale per uscire dall’attuale situazione e cercare di non perdere un pilota talentuoso come Leclerc.

Vasseur sta cercando di ingaggiare nuovi ingegneri dalla Red Bull e non solo, però non è un’operazione non semplice. Vedremo se la sua campagna acquisti porterà all’arrivo di rinforzi utili a una svolta della scuderia di Maranello.