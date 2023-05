Tennis, clamoroso ritorno in campo: non era solo una battuta

Tennis, l’ex campione starebbe davvero pensando di rientrare nel circuito professionistico. Sarebbe un ritorno clamoroso

Negli ultimi anni, il tennis è stato privato di alcuni dei suoi più grandi campioni di sempre. La loro età e i vari infortuni subiti nel corso della loro carriera gli hanno impedito di proseguire il loro percorso da professionisti e così la decisione è stata inevitabile.

Roger Federer, ad esempio, si è ritirato ufficialmente a settembre scorso dopo l’infortunio al ginocchio subito a Wimbledon nel 2021. Il campione elvetico non è stato in grado di superare il problema e alla fine la sua è stata una scelta inevitabile.

Tuttavia, lo svizzero ha potuto giocare la sua ultima partita in doppio con il suo amico-rivale di sempre Rafa Nadal nel suggestivo contesto preparato per lui della prima giornata di Laver Cup 2022. Anche se il risultato non è stato quello che speravano i suoi tifosi, per lui è stato comunque bello poter smettere nel modo e nel luogo che voleva lui. All’evento hanno partecipato tutti coloro che lo hanno accompagnato in questi vent’anni di carriera. Avversari, familiari, amici, ex allenatori, insomma, tutti. È stata una vera e propria festa.

Ed è forse questa la speranza anche di Juan Martin Del Potro, che starebbe preparando il rientro nel circuito professionistico dopo il ritiro del 2022.

Juan Martin Del Potro vuole tornare: c’è la conferma

L’argentino aveva detto basta dopo tutti i vari infortuni che lo hanno colpito nel corso della sua carriera. Alcune delle sue vittorie sono ancora impresse nella memoria degli appassionati, ma alla fine il suo talento non è bastato per permettergli di superare una situazione che, dopo la frattura della rotula avvenuta nel 2018, per cui sono stati necessari ben quattro interventi chirurgici, appariva ormai come irrimediabile.

Da qui, la decisione di ritirarsi a Buenos Aires nel 2022, anche se non ha mai chiuso del tutto la porta di un possibile ritorno. Ritorno che, invece, ora, sembra possibile e per farlo ha ricominciato ad allenarsi in campo accompagnato dal suo nuovo preparatore Douglas Cordero.

È stato lo stesso cubano a rivelare le intenzioni dell’ex numero tre del mondo in un’intervista a Punto de Break, ammettendo che la sua scelta di seguirlo “è una bella sfida“. Lo stesso coach ha svelato che i contatti tra le parti sarebbero iniziati nei mesi scorsi e, con un incontro in occasione del Masters 1000 di Miami scorso, hanno deciso di intraprendere questo viaggio.

Un viaggio che sarà inevitabilmente in salita dopo tutte le difficoltà affrontate da Del Potro, ma che potrebbe permettergli addirittura di giocare nuovamente sui campi che lo aveva incoronato campione Slam. “Speriamo possa realizzare il suo sogno, giocare lo US Open o ritirarsi come vuole lui. Questo è il suo obiettivo” ha detto Cordero.

Peraltro, nei giorni scorsi, il campione si era allenato con l’altra leggenda del tennis argentino Gabriela Sabatini, testimoniato da una foto sul profilo Instagram della tennista. Un incontro che a questo punto non sarebbe casuale. Le intenzioni di Del Potro sono ormai serie e i suoi tifosi sono pronti a riabbracciarlo.