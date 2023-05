Inter, verso l’euroDerby contro il Milan con grande fiducia

In casa Inter è la vigilia dell’importantissimo derby di Champions League contro il Milan. La squadra nerazzurra si prepara alla sfida di domani sera con grande serenità e fiducia. La squadra di Simone Inzaghi è pronta e consapevole di giocarsi la partita più importante del suo recente passato. Il passaggio del turno e l’approdo in finale sarebbe un risultato storico e del tutto inatteso, visto il rendimento stagionale delle due formazioni milanesi.

INTER, INZAGHI SCARICA LA PRESSIONE DA CHAMPIONS LEAGUE

In tarda mattinata, Simone Inzaghi è andato davanti ai microfoni per la rituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico piacentino ha parlato della gara, dell’avversario e della situazione della sua squadra. L’Inter arriva alla doppia sfida col Milan in un momento molto positivo. I nerazzurri hanno conquistato quattro successi di fila in Serie A riportandosi dentro il perimetro Champions e conquistato la finale di Coppa Italia ai danni della Juventus. Motivo per cui, rispetto a qualche settimana fa, Inzaghi è parso molto più sereno nonostante l’importanza della gara di domani.

L’AVVERSARIO

Il tecnico ha provato a scaricare pressione e tensione sull’Inter, facendo un favore anche al Milan: “Chi verrà eliminato in semifinale non avrà fallito“. Un modo per difendere il suo lavoro, ma anche un complimento per Stefano Pioli dall’altra parte della barricata.

Dal punto di vista prettamente calcistico, Inzaghi è certamente consapevole della forza della squadra che andrà ad affrontare. Certo, l’eventuale mancanza di Leao tra gli avversari potrebbe essere un’ottima notizia, ma l’ex allenatore della Lazio va cauto sulla situazione degli avversari: “Leao potrebbe esserci come potrebbe non esserci. Per questo prenderemo degli accorgimenti“.

GLI INFORTUNATI

In vista del derby tra Milan e Inter che Inzaghi, visto il contesto della semifinale di Champions League ha definito “IL derby”, ha parlato anche delle condizioni della sua squadra. Il tecnico è tranquillo: a centrocampo ha tutte le opzioni a disposizione, mentre sugli esterni e in difesa le scelte saranno obbligate. Inzaghi ha confermato l’assenza di Robin Gosens, che non ha recuperato, mentre per D’Ambrosio reduce da un acciacco c’è la speranza di averlo a disposizione.

VERSO IL DERBY DI CHAMPIONS LEAGUE: I PRCEDENTI STAGIONALI TRA INTER E MILAN

I precedenti di questa stagione dicono 2-1 Inter, con il Milan che si è dovuto accontentare della vittoria nel derby d’andata in campionato. Ora il quarto incrocio stagionale. Nell’ultimo precedente l’Inter aveva sostanzialmente vinto senza troppi sforzi. Era però il periodo della crisi invernale del Milan e Pioli aveva varato proprio in quella serata il 3-5-2 e di lì a pochi si sarebbe ripreso. In precedenza, a inizio gennaio, la finale di Supercoppa aveva egualmente premiato l’Inter in maniera nettissima. La finale di Gedda fu l’inizio della crisi della squadra di Pioli, che ha sciupato diversi obiettivi stagionali durante il mese di gennaio.