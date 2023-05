Milan, vigilia dell’Euroderby: Leao ancora a rischio

Mancano poco più di 24 ore e i cuori di una città intera scalpitano in attesa dell’Euroderby di Milano, ma è facile dedurre che domani sera l’Italia intera rimarrà davanti la tv a godersi una sfida che entrerà prepotentemente nella storia sportiva del paese a prescindere dal risultato. L’intero mondo calcistico avrà i riflettori puntati sulla Scala del Calcio che a partire dalle 21.00 farà da sfondo al primo atto del doppio confronto tra Milan e Inter che vale il pass per la finale di Champions League.

Milan in forma, ma attenzione l’Inter ha trovato la quadra

La determinazione non manca così come l’energia. Entrambe le compagini arrivano alla sfida con il sorriso in volto reduci dal successo nello scontro diretto per il posto nella prossima Champions contro le due capitoline.

Il Milan vince e convince nell’ultima uscita casalinga contro la Lazio, mette in ombra il pari stentato ottenuto contro la Cremonese e arriva rombante alla sfida dell’anno. Dalla parte opposta però i cugini nerazzurri sembrano aver trovato la quadra mantenendo ben saldo un equilibrio dato da cinque vittorie consecutive. Alla vigilia della sfida il rendimento incostante dei diavoli risulta essere un’arma a doppio taglio. Se da un lato potrebbe punire i rossoneri, dall’altro la squadra di Pioli risulta dalla difficile lettura e conseguentemente potrebbe mettere in difficoltà Inzaghi.

Dubbio Leao, Pioli da fiducia a Saelemakers

Il tempo strige e bisogna tirare le somme. In quel di Milanello alla vigilia si fa una prima tappa in infermeria per valutare le condizioni di Rafael Leao. Il portoghese nei primi 10’ di gara contro la Lazio ha rimediato un’elongazione al muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’attaccante rossonero già ieri aveva svolto un allenamento individuale in palestra; quest’oggi non ha preso parte alla rifinitura con la squadra svolgendo lavoro personalizzato. Lo si è visto in campo, corsetta e qualche allungo che lasciano uno spiraglio aperto per i sostenitori rossoneri che non perdono le speranze di vederlo in campo già domani. Ipotesi apparentemente remota per mister Pioli che potrebbe optare per preservare il suo gioiellino in vista del match di ritorno.

Il piano B non impensierisce più di tanto il tecnico dei diavoli. Con Leao fermo ai box è Saelemakers a rispondere presente e le ultime prestazioni fanno trasparire larga fiducia nei confronti del belga.

Una volta risolto il rebus sostituto di Leao per Pioli non rimangono dubbi sull’undici titolare sul quale riporre la fiducia per portare dalla sua il primo atto dell’Euroderby.