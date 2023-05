Juventus tradita, torna in Serie A: fissato il prezzo

By

Un ex idolo dei tifosi della Juventus sta per tornare di nuovo in Serie A, ma stavolta non indosserà la maglia bianconera

La Juve vuole portare a termine nel migliore dei modi quella che è senza dubbio una delle stagioni più tormentate della sua storia, principalmente a causa dei processi sportivi sul caso plusvalenze e sulla manovra stipendi che decreteranno quasi certamente delle penalizzazioni per la Signora. Al di là di ciò che accadrà fuori dal campo, la truppa di Allegri è concentrata su queste ultime partite. L’obiettivo in campionato è mantenere il secondo posto conquistato lo scorso turno grazie al successo a Bergamo contro l’Atalanta, mentre in Europa League l’ostacolo tra Madama e la finale di Budapest si chiama Siviglia.

La speranza di tutti i tifosi bianconeri è di riuscire ad alzare un trofeo europeo, che consentirebbe anche di programmare al meglio la prossima stagione. I vertici bianconeri sanno bene che l’attuale rosa a disposizione di Massimiliano Allegri dovrà necessariamente essere rinnovata.

Tra difesa e centrocampo ci sono giocatori in scadenza (Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot) e anche in attacco la sensazione è che qualcosa cambierà. Per questo la Juve sta sondando il mercato alla ricerca di qualche punta di spessore da regalare ad Allegri, specialmente se dovessero arrivare offerte importanti che favorirebbero la partenza di Vlahovic.

Torna in Italia, ma non alla Juve: la sua nuova squadra di Morata

Tra i tanti nomi che circolano in queste ore c’è anche quello di Alvaro Morata, che i tifosi juventini non dimenticano e vorrebbero vederlo indossare di nuovo la casacca bianconera. Le precedenti esperienze a Torino (dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022) sono state positive e Morata ha sempre detto di sentire la Juve come casa sua.

In questa stagione l’attaccante della Nazionale spagnola ha messo a segno 15 reti con la maglia dell’Atletico Madrid, ma dalla Spagna continuano ad arrivare voci su un probabile ritorno in Serie A di Morata. Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, l’attaccante – che vedrà scadere il suo contratto con i Colchoneros nel 2024 – potrebbe vestire una maglia diversa da quella bianconera.

Sull’ex Real Madrid ci sarebbe infatti il Milan, con Maldini e Massara alla ricerca di un bomber di grande livello per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. I probabili addii di Rebic e Origi consentono al Diavolo di agire sul mercato: secondo il sito Elgodigital.com la richiesta dell’Atletico Madrid è di 25 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 15. Tuttavia, la concorrenza della Juve potrebbe anche convincere i rossoneri a salire fino a 20 milioni.