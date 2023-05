Siamo ai saluti: la Juventus lo manda via in prestito

La rivoluzione della Juve nel prossimo calciomercato passa anche da qualche prestito per i talenti emersi dal settore giovanile, qualche partenza potrebbe sorprendere i tifosi

La Juventus pensa al futuro: tanti sono i giovani della rosa che sono stati valorizzati, qualcuno però non rimarrà a Torino. Nel prossimo calciomercato estivo i bianconeri potrebbero quindi coniugare presente e futuro mandando a giocare qualche giovane altrove.

La stagione si sta quasi concludendo, una delle poche note positive per i bianconeri è stata la maturazione dei giovani talenti. Costretti o meno da tutta una serie di episodi a lasciare la squadra under 23, la Juventus ha dato un minutaggio importante a Fagioli, Kean, Miretti, Soulè e Iling, cinque elementi del settore giovanile diventati anche titolari nel corso del tempo, senza dimenticare Barrenaechea e Barbieri.

Uno di loro andrà via, c’è un prestito all’orizzonte per un talento della Juve. Ha bisogno di crescere e maturare, nella prossima stagione gli spazi saranno un po’ ridotti, anche se la dirigenza fa molto affidamento per il futuro sulle sue qualità.

Juventus, un talento pronto al prestito: il futuro di Miretti

La necessità è di rendere la rosa più compatta, qualche operazione in entrata sarà impostata cercando l’affare e col rientro di qualche calciatore come Rovella del Monza, regista che piace a Max Allegri e non sarebbe sgradito all’eventuale nuovo tecnico bianconero. I posti in mezzo al campo diventano decisamente tanti, considerando come solo Paredes sia sicuro di lasciare la Juve, mentre Rabiot ha buone chance di rinnovo. Così, il prossimo bianconero pronto alla partenza è Fabio Miretti che potrebbe momentaneamente salutare per una nuova avventura.

Il centrocampista italiano ha giocato 36 partite stagionali sinora, un buon bottino per la mezzala classe 2003 di Pinerolo. È un ventenne dal grande futuro, ma ha bisogno di una squadra che gli dia massima fiducia per emergere definitivamente. Fabio Miretti potrebbe essere prestato per una stagione proprio per consentirgli quel salto di qualità necessario per tornare alla Juventus da protagonista, chiaramente senza un diritto di riscatto.

Fabio Miretti potrebbe i bianconeri, e ci sono tante squadre interessate alle sue prestazioni. Sarebbe un prospetto interessante per le squadre che lotteranno a un posto in Conference League nella prossima stagione, pensiamo a Bologna, Sassuolo e Monza. Miretti sarebbe una sorta di apriscatole per eventuali operazioni future, Posch interessa dai rossoblù, Frattesi dagli emiliani e Carlos Augusto dai brianzoli. Il prestito del talentino di casa Juve potrebbe facilitare una di queste tre operazioni, senza dimenticare l’opzione Genoa.