Tennis, c’è la conferma: potranno vederlo tutti, che gioia per i tifosi

Tutto pronto al Foro Italico di Roma per l’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia. Per gli appassionati c’è una bella notizia

Sarà una prima volta storica per gli Internazionali d’Italia di Roma. L’edizione 2023 del Masters Mille della capitale avrà infatti una durata di dodici giorni rispetto alla consueta programmazione distribuita su una settimana.

Una scelta fortemente voluta dall’ATP che ha voluto premiare così un torneo che vanta un seguito di pubblico notevolissimo con i record di presenze superati in ognuna delle passate edizioni. Sarà così anche stavolta e sarà inevitabile considerata anche la durata più ampia del torneo.

Senza Rafa Nadal e Matteo Berrettini, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, il roste dei partecipanti agli Internazionali sarà di livello assoluto sia nel torneo maschile che in quello femminile. Grande attesa per il nostro Jannik Sinner che contenderà il titolo a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Holger Ruud e Casper Ruud con Musetti potenziale outsider.

Nel torneo femminile punta al bis Iga Swiatek, la numero uno del mondo che dovrà fronteggiare la concorrenza di Sabalenka, Pegula e Jabeur, in un evento che, alla stregua degli altri Wta non sarà certo privo di potenziali sorprese.

Internazionali d’Italia, c’è una bella notizia per gli appassionati

Alla stregua del concomitante Giro d’Italia, gli Internazionali d’Italia sono l’evento extracalcistico più atteso e seguito nel nostro paese in primavera. Proprio per questo motivo si punta a garantire la massima copertura possibile al torneo che – per la gioia degli appassionati – sarà trasmesso anche quest’anno, seppur in parte, in diretta tv gratuitamente in chiaro.

Se su Sky Sport Tennis (canale 205) e Sky Sport Uno (201) sarà possibile seguire i match del Masters maschile a partire da mercoledì 10 maggio, su Supertennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre) sarà trasmesso in esclusiva il torneo femminile e non solo. Sull’emittente della FIT, infatti, ogni sera, andrà in onda anche la differita del miglior match maschile di giornata con una prevalenza, ovviamente, per i tennisti italiani.

La copertura televisiva degli Internazionali 2023 si completerà con la diretta in chiaro, ogni giorno, di un match del Masters maschile su Italia 1 o Canale 20. Gli orari e la programmazione di quest’ultimi saranno definiti di giornata in giornata.

Per chi vuole seguire entrambi i tornei degli Internazionali in streaming può farlo tramite SkyGo, l’app di Supertennis e Mediaset Infinity, quest’ultima nella parte dedicata alle trasmissioni in diretta dei vari canali.