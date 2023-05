Bouchard, bufera social: è successo a Roma

Eugenie Bouchard è finita al centro delle polemiche per via di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Non è piaciuta a nessuno

Dopo tanti anni di assenza, Eugenie Bouchard è tornata a Roma per partecipare agli Internazionali d’Italia. Gli ultimi anni della canadese sono stati molto difficili per via di diversi problemi fisici che hanno frenato la sua ascesa nel circuito femminile.

Da essere numero 5 del mondo ad uscire addirittura dalla top 200, la carriera della tennista di Montreal ha subito una brutta battuta d’arresto. Ma pian piano sta ritrovando la sua forma fisica migliore e i suoi tifosi si augurano che presto possa tornare in alto nel ranking Wta.

Tuttavia, la sua esperienza romana è terminata prima del previsto, essendo stata eliminata al primo turno di qualificazione dall’ungherese Dalma Galfi. Un 7-6 6-3 che la dice lunga su quanto i suoi fan debbano ancora aspettare prima di rivederla in una condizione ottimale. Genie non è stata in grado di tenere testa all’avversaria in quest’occasione e, dunque, l’appuntamento con la vittoria è rimandato a data da destinarsi.

Nel frattempo, però, lei, che era arrivata con grande gioia nella Capitale, come testimoniato da alcuni suoi contenuti pubblicati all’arrivo in città, è finita al centro delle polemiche per via di altre sue foto condivise sul suo stesso profilo Instagram.

Eugenie Bouchard, la foto non è piaciuta: che polemica sulla tennista

Nel dettaglio, la giocatrice canadese ha pubblicato una stories che ritrae una delle tante statue svestite dello stadio Nicola Pietrangeli da una prospettiva che certo si poteva evitare, soprattutto in virtù del commento posto in sovraimpressione all’immagine che recitava queste parole: “La prima cosa che vedi quando arrivi dall’ingresso dei giocatori“, al quale seguiva una emoji che ride.

Sicuramente, non una bella figura da parte di Bouchard che in questo modo ha scatenato le reazioni degli italiani i quali, sui social, hanno reputato il suo gesto come una mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio culturale presente al Foro Italico.

Insomma, è stata vista quasi come un’offesa, tanto che sulla vicenda sono intervenuti anche gli organizzatori del torneo romano i quali, di tutta risposta, le hanno recapitato una replica sarcastica: “Felice di riaverti a Roma tra le statue, Genio”. Quest’ultima parola, in particolare, è un chiaro gioco di parole tra il suo soprannome, Genie, e l’aggettivo, ma anche riferimento ad un altro suo commento, rilasciato sempre sui social, per una foto che ritraeva una delle statue del Pietrangeli. “Questo deve essere un genio” aveva scritto.