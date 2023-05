Psg su Mourinho, la verità del portoghese: ecco cosa farà

Josè Mourinho sarebbe finito nel mirino del PSG: è arrivata la verità del portoghese, l’indizio sul suo futuro

Alla guida della Roma Mourinho potrebbe centrare un’altra finale dopo la vittoria collezionata in Conference League. Un motivo in più per riportare in alto la compagine giallorossa, ma il suo futuro è sempre in bilico. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma l’allenatore portoghese è stato accostato con insistenza al PSG.

Una delle prime scelte del PSG sarebbe proprio Mourinho, pronto così a lasciare la Capitale italiana per una nuova avventura suggestiva. La Roma potrebbe pensare così ad un nuovo profilo per affidargli la guida tecnica della compagine giallorossa. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma la concorrenza è fitta con tante big d’Italia racchiuse in pochi punti. La dirigenza capitolina non sarebbe più contenta dei suoi comportamenti sopra le righe: spesso è stato espulso in stagione facendo numerose polemiche nei confronti degli arbitri. La Roma potrebbe così pensare al futuro mettendo da parte l’allenatore portoghese, che sarebbe sempre apprezzato dalle big d’Europa.

Mourinho, la decisione del portoghese: la verità a Sky Sport

Il Psg potrebbe pensare così a Mourinho per rivoluzionare la rosa della squadra francese. Galtier non è riuscito a tenere il polso fermo: così la società parigina starebbe pensando ad un profilo come il suo.

Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rivelato anche la verità sul suo accostamento ai parigini: “Il Paris Saint-Germain chiama per nominarmi? Se mi stanno cercando, non mi hanno trovato perché non mi hanno parlato“. Una smentita ufficiale da parte dello stesso allenatore portoghese visto che non ci sarebbe nulla di vero a sua detta. L’allenatore della Roma potrebbe anche prendere la decisione di andare via dopo i numerosi dissidi sulla panchina.

I tifosi giallorossi si sono legati a lui per il suo modo di essere viscerale e caloroso: con il suo arrivo l’Olimpico è tornato a riempirsi in ogni sfida, ma il gioco continua a latitare. Il mese di maggio sarà decisivo anche per delineare gli obiettivi stagionali della Roma che vorrebbe vivere nuovamente serate indimenticabili in Champions League. Mourinho non ha ancora preso la decisione ufficiale, ma le indiscrezioni già lo continuano ad accostare alle big d’Europa. Il Psg potrebbe essere una destinazione suggestiva per il portoghese: staremo a vedere.