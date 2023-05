Barbara Pedrotti accende il Giro: sguardo magnetico

Barbara Pedrotti come sempre è una delle presenze più significative del Giro d’Italia: la giornalista sportiva in tutto il suo fascino

Dici Giro d’Italia e inevitabilmente non si può non pensare a Barbara Pedrotti. Un binomio che da qualche anno è praticamente indissolubile. Anche quest’anno infatti la popolare giornalista sportiva è tra le madrine della corsa rosa, uno degli eventi principali dello sport italiano e internazionale in questo periodo.

E’ un mese di maggio dove l’Italia è praticamente al centro del mondo per quanto riguarda le manifestazioni sportive. Non c’è solo il Giro, tradizionale appuntamento ciclistico, secondo al mondo per importanza solo al Tour de France.

In questi giorni entrano nel vivo anche gli Internazionali di Tennis di Roma al Foro Italico. E tra una decina di giorni sarà la volta dei motori, con il Gp dell’Emilia Romagna a Imola. Per tacere, naturalmente, di Milan e Inter che si prendono la ribalta in Champions League con la doppia semifinale.

Gli appassionati di ciclismo, in ogni caso, si stanno godendo una gara già intensa fin dalle prime tappe e che riserverà grandi emozioni e colpi di scena fino all’arrivo il 28 maggio a Roma. Intanto, la corsa viene accompagnata dalle splendide madrine e come detto anche quest’anno Barbara Pedrotti è in primissima fila.

Giornalista con un curriculum invidiabile, per le sue varie collaborazioni con Rai, Sky e Mediaset, appassionata di tutti gli sport, è apprezzatissima dal pubblico per la sua grande professionalità, ma anche per un fascino impagabile, che lascia sempre il segno. 41 anni tra qualche giorno, Barbara è seguitissima dai fan sui social, con un profilo Instagram che vanta quasi 300 mila followers.

Barbara Pedrotti, regina del Giro d’Italia: le basta poco per farci sognare, primo piano divino

Bellezza da capogiro per Barbara, che ovviamente non fa mancare in questi giorni scatti a ripetizione dalla carovana rosa che sta percorrendo tutta l’Italia. E siamo sicuri che questo scatto non vi lascerà indifferenti.

Basta poco, un primo piano del suo splendido sorriso e del suo sguardo magnetico per bucare lo schermo e raccogliere like e commenti estasiati come se niente fosse. Barbara del resto non ha mai deluso le attese degli ammiratori e conferma eleganza e sensualità da vendere che trasudano anche da pochi semplicissimi dettagli. La regina del Giro è sempre al top, impossibile rimanere indifferenti e non farsi trascinare dalla sua bellezza mozzafiato.