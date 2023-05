Doloroso addio nello sport italiano: si ritira a 29 anni

Decisione clamorosa quella presa da un protagonista dello sport italiano, il quale si ritira a 29 anni: ecco chi ha dato il doloroso addio all’attività agonistica in queste ore

A lasciare il mondo dello sport è stato Ludovico Edalli, tra i ginnasti italiani più apprezzati negli ultimi anni e capace di arrivare ad imprese importanti nel corso della sua carriera in diversi attrezzi, in particolar modo agli anelli ed alle parallele.

Il mondo della ginnastica artistica è fatto di molti sacrifici, un’attività per la quale si inizia molto presto, fermo restando che al tempo stesso non mancano atleti a ritirarsi prima rispetto alla tabella di marcia. È il caso di Edalli, il quale compirà 30 anni il prossimo 18 dicembre.

Una carriera, per il lombardo di Busto Arsizio, iniziata da senior appena maggiorenne, ma già in precedenza titolata con l’oro ai Giochi Olimpici giovanili, mentre in quelle dei grandi ha preso parte all’edizione di Rio nel 2016 ed a Tokio in quella di due anni fa. Vanta inoltre un argento a squadre ai Giochi del Mediterraneo e ben 14 titoli nazionali nelle varie specialità. Da ricordare come a livello televisivo sia stato tra i protagonisti del docu-reality Ginnaste – Vite parallele.

Addio a 29 anni per Edalli: lacrime nello sport italiano

La capacità di sapersi adattare ad ogni attrezzo, lo hanno reso fondamentale all’interno della squadra di ginnastica italiana, potendo contare su un ginnasta polivalente. I 6 titoli nazionali all around rappresentano inoltre un record eguagliato di notevole importanza, in quanto il bustocco si è permesso di raggiungere autentiche leggende di questo sport come Franco Menichelli e Juri Chechi.

Dal 2015 faceva parte dell’Areonautica Militare, ma dopo una vita dedicata alla ginnastica, per Edalli è arrivato il momento di dire basta all’attività agonistica, come il diretto interessato ha raccontato in modo pubblico sui social.

Sul suo profilo Instagram, ecco il messaggio tramite stories con il quale ha salutato: “25 anni fa ho iniziato questo percorso, iniziato come gioco nella palestra della mia città, sentendomi libero, poi il trasferimento a Milano, dove ho avuto fame di obiettivi. Facevo fatica, ma anche quella è stata la mia libertà”.

Ha poi proseguito Ludovico Edalli, facendo intendere del suo ritiro, attraverso tali parole sottolineando come ogni giorno passato in palestra non si sentiva più libero. “Alcune persone invece di condividere la mia passione, erano più concentrate nel capire come appesantire il mio percorso”, prima di chiudere la parentesi evidenziando: “Si conclude un pezzo della mia vita, vi ringrazio tutti per essere stati presenti in questo viaggio”.