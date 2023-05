Juventus: Elkann vende, arriva l’annuncio

La Juventus pensa con attenzione al futuro e in passato si è parlato anche di una possibile cessione del club. E su questo arriva un annuncio.

In casa Juventus il futuro resta un’incognita. Le penalizzazioni sono in arrivo e questo potrebbe portare non pochi problemi economici al club. Senza dimenticare che il momento, anche a causa della pandemia, non è assolutamente semplice.

E nei mesi scorsi si è parlato anche della possibilità di una cessione da parte di John Elkann della Juventus. E su questa ipotesi nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante. Andiamo a vedere nei dettagli le dichiarazioni e cosa potrebbe cambiare per il club.

Juventus: Elkann vende, l’annuncio a sorpresa

La famiglia Agnelli e la Juventus: un rapporto che sembrava essere destinato a durare per sempre, ma tutto può succedere nel calcio moderno. Gli interessi dell’azienda, soprattutto da quando c’è John Elkann alla guida, sono completamente differenti rispetto a prima e il club bianconero non ha sicuramente più un ruolo principale. Tutte cose che fanno ipotizzare una cessione, ma per il momento questa non sembra essere una ipotesi al vaglio della proprietà.

Non la pensa così, invece, un dirigente della UEFA che conosce molto bene l’ambiente bianconero. Secondo quanto detto da Christillin all’evento de Il Foglio Sportivo, Elkann potrebbe vendere la Juventus in caso di una offerta importante. La sua speranza, grande tifosa del club torinese, è quella di vedere la famiglia Agnelli ancora alla guida della squadra, ma sicuramente i tempi sono diversi ai precedenti e a questo punto non possiamo escludere nessuna ipotesi considerando i problemi economici.

Per il momento bisogna dire che, almeno ufficialmente, mai nessuno ha mosso le pedine per arrivare alla Juventus. Ma in Serie A proprietà storiche ormai non esistono più e anche i bianconeri presto potrebbero cambiare patron. Naturalmente si tratterebbe di un duro colpo per la famiglia Agnelli, ma con Elkann le priorità sono cambiare.

L’ipotesi di una cessione da parte di John Elkann non è assolutamente campata in aria per diversi motivi. La Juventus negli ultimi anni ha avuto una gestione complicata e una eventuale esclusione dalla Champions League potrebbe portare diversi problemi economici.

Proprio per questo motivo non possiamo escludere una sua cessione nei prossimi anni. Per il momento, come detto, le offerte non sono arrivate e quindi questo fa respirare un po’ i tifosi bianconeri, ma il futuro è ancora tutto da scrivere e nulla è deciso.