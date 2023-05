MotoGP, annuncio choc: si ritira uno dei big

Un annuncio spiazzante scuote la MotoGp: uno dei piloti più forti del campionato è pronto a dire addio al termine della stagione.

Il mercato dei piloti trova uno scossone: potrebbero arrivare presto le ultime corse in pista di uno dei corridori maggiormente seguiti sui social e dagli appassionati. Si tratta di una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno. I risultati altalenanti sono tra le cause di questa decisione di Aleix Espargaro.

La MotoGp potrebbe perdere uno dei suoi campioni: la griglia dei piloti avrebbe la defezione inaspettata di un protagonista, decisione che mette in allarme i tanti fan sparsi in giro per il mondo. Il campionato è tutt’altro che concluso e ancora sono molti i verdetti da stabilire, con la lotta nella classifica dei costruttori e dei piloti che è viva.

C’è però una scelta che sembra una stoccata vera e propria, che va a colpire un po’ la scuderia, rea di non aver messo a disposizione una moto perfetta o comunque più competitiva rispetto a quella vista in pista nelle prime gare di questa stagione. Risultati che non arrivano e velocità frenate non sono più tollerabili.

Potrebbe ritirarsi Aleix Espargaro, cos’è successo

Il mondo della MotoGp potrebbe presto registrare un addio clamoroso, senza risultati concreti non solo lascerà la scuderia ma anche tutto il campionato. Scelta quasi insolita, ma dettata dalla grande voglia di essere protagonista ad ogni costo: non vuole correre di certo per lo stipendio o per timbrare il cartellino. La confessione di Aleix Espargaro fa discutere, lo spagnolo potrebbe lasciare l’Aprilia spiazzando tutti.

Il ritiro di Espargaro è riportato da The Race, che ha intervistato il pilota. Senza vittorie concrete potrebbe lasciare nel 2024, a fine stagione oppure tra dodici mesi: “Non credo di avere la forza di correre per tanti anni, non mi preoccupo del futuro e di dove correrà. Se l’anno prossimo sarò subito in corsa per il titolo e l’Aprilia mi offrirà il rinnovo annuale, allora bene. Se non sarà veloce, tornerò a casa e la mia sensazione è che quella del 2024 sarà la mia ultima stagione”.

Una bomba per tutta la MotoGp, nella scorsa stagione Espargaro è stato tra i piloti più brillanti, dando la sensazione di poter conquistare il titolo nel 2023. Guardando l’inizio di questo campionato però le prestazioni dell’Aprilia non sono state convincenti, non è mai salito sul podio e ciò lo sta portando a maturare una decisione clamorosa, pur avendo dato coraggio al team per la prossima sfida di LeMans.