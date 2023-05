Addio improvviso in MotoGP: l’annuncio gela tutti i tifosi

Il mondo della MotoGP è rimasto sorpreso da un eventuale addio sorprendente e improvviso che i tifosi davvero non si aspettavano. Le parole sono chiare

Il Motomondiale sbarca in Francia, dove in questo week end andranno in scena le due gare del GP di Le Mans. Il Circuito Bugatti vivrà anche un graditissimo ritorno, oltre ad un annuncio sorprendente.

Ormai ci siamo, con l’inizio delle Prove Libere, la MotoGP ha dato il via al week end del Gran Premio di Francia. Sul circuito Bugatti le condizioni meteo non sono ottimali e per questo ci saranno delle insidie, come sottolineato alla vigilia da Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica è il grande favorito, considerando anche la grande tradizione della Ducati sulla pista francese.

Negli ultimi tre anni, infatti, a trionfare sono state sempre le moto di Borgo Panigale, con tre piloti diversi. Il primo fu Danilo Petrucci nel 2020, il secondo Jack Miller nel 2021 e l’ultimo Enea Bastianini, la scorsa stagione con il team Gresini. Proprio il “Petrux” sarà di nuovo al via di una gara di MotoGP a poco meno di un anno di distanza dall’ultima volta.

Nel 2022 fu chiamato infatti dalla Suzuki per sostituire l’infortunato Joan Mir, nel GP di Thailandia a Buriram. Questa volta il rientro sarà con la Rossa, al fianco proprio di Bagnaia che prese il suo posto due anni fa.

MotoGP, il ritorno di Danilo Petrucci a Le Mans: potrebbe essere la mia ultima volta

Petrucci ormai si vede lontano dal mondo della MotoGP, avendo scelto di correre nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, con il BARNI Spark Racing Team. Dopo aver corso negli Stati Uniti nel 2022, adesso le derivate di serie sono tornate ad essere il suo pane quotidiano, come avvenne nel 2011 nella STK1000.

Parlando prima di scendere in pista a Le Mans, Petrucci ha sottolineato come questa potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni nel Motomondiale: “L’anno scorso credevo che questa fosse l’ultima gara MotoGP e penso lo stesso di questa. – le parole riportate da ‘Motorsport’ – La prendo come un viaggio premio in Francia”.

Inoltre, spera di poter essere all’altezza dopo la lunghissima assenza: “Spero di poter fare come Pedrosa. Per me Le Mans è un po’ come il giardino di casa. Sostituirò Bastianini che ha vinto lo scorso anno, mentre io vinsi nel 2020”. Una situazione pazzesca, come ribadito da Petrucci che sottolinea come sarà complicato ma proverà a fare del suo meglio.

I tifosi italiani sperano che possa veramente dare un colpo di coda ad una carriera che è stata comunque davvero importante.